Les Princes et les Princesses aussi attendent Noël… et font semblant d’être sages est un nouvel album de la collection des Princes et Princesses, des éditions Glénat jeunesse. Un livre de Katherine Quénot et Miss Prickly, plein d’humour et de bonne humeur, paru en novembre 2021.

L’école est finie et les quatre enfants du roi et de la reine du froid Royaume des Pôlissons, sont montés dans le traîneau tiré par Carl, leur renne, pour rentrer au château. Le Grand Cocher est toujours là pour les accompagner, ce qui embête un peu les enfants, qui aimeraient bien faire un détour au village du Père Noël. Polo, le plus jeune de la fratrie, supplie le Grand Cocher de le laisser conduire. Mais Pauline proteste rapidement, expliquant qu’elle est l’aînée ! Cependant, c’est Paula qui réussit à attraper les rennes. Quelques instants plus tard, les quatre enfants se roulent dans la neige et se chamaillent comme des chiffonniers.

En effet, les Princes et les Princesses aussi doivent patienter jusqu’à Noël et cela s’annonce épique, surtout pour les parents qui ne savent plus quoi faire, pour que les garnements arrêtent leurs bêtises. Le récit est plein de surprises et de rebondissements, avec des enfants qui n’en font qu’à leur tête, et tous les codes de la magie de Noël. En effet, rien ne va comme il faut, le Noël semble compromis, mais un évènement, à la dernière minute, va redistribuer les cartes. Le texte est plaisant, dynamique, entre narration et dialogues, adapté aux jeunes lecteurs qui adoreront découvrir les tribulations de ces princes et princesses. Le dessin est moderne, rond, expressif, offrant un univers coloré et attendrissant, amusant et beau.

Les Princes et les Princesses aussi attendent Noël… est un nouvel album des éditions Glénat jeunesse, offrant un nouveau récit plein d’humour et de rebondissements, avec des personnages, canailles, dissipés et pourtant très attachants.