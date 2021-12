Ostium – Des soins engagés et une fabrication française

Ostium est une marque française de soins, responsable, bio et engagée, qui propose des produits de cosmétiques anti-âge, ainsi que des produits de soins. Des crèmes, masques, sérums et huiles sont donc à découvrir, essayer, pour une efficacité globale satisfaisante et sans danger pour la santé, ni la planète.

Ostium est une marque française de cosmétiques anti-âge et de soins, qui présente un bel engagement pour les clients et la planète. En effet, la marque sélectionne des ingrédients naturels, tout en bannissant ceux controversés pour la santé. Les formules sont saines, sans colorant de synthèse, huile minérale, silicone, ni perturbateurs endocriniens. Le respect de l’environnement est aussi au cœur de leur engagement, avec une fabrication française, avec un maximum d’ingrédients biologiques, ainsi que des packagings recyclables et des contenants en verre. Enfin, les cosmétiques sont transparents, avec les listes de tous les ingrédients, et les pourcentages exigés par le label ECOCERT COSMOS ORGANIC.

Deux produits ont retenu notre attention, pour ces fêtes de fin d’année, afin de prendre soin de soi et de la peau de son visage. Tout d’abord, le masque repulpant à l’huile de pépins de figue de Barbarie, qui est formulé à 98,8% d’ingrédients d’origine naturelle. Le masque, de couleur crème, offre un parfum très doux, délicat. Sa texture est très crémeuse et duveteuse. Il s’applique sr une peau propre et sèche, une à deux fois par semaine. L’application est facilement, avec la texture très crémeuse, puis, après un repos d’une quinzaine de minutes, il faut rincer à l’eau claire. La solution est repulpante, hydratante, lissante, repulpant la peau, dès 35 ans, pour nourrir et protéger l’épiderme des agressions extérieures, comme le froid, la pollution, ou encore les marques du stress.

Le démaquillant lacté à l’huile de pépins de figue de Barbarie, est tout aussi suave et légèrement parfumée. Sa texture est laiteuse, et s’émulsionne au bout des doigts. La solution nettoie la peau de toutes les impuretés et du maquillage, sans agresser l’épiderme. Ses propriétés permettent de nourrir la peau et de la protéger contre le dessèchement. Très doux, ses effets antioxydants luttent aussi contre l’effet du vieillissement de l’épiderme. La peau est propre, douce, légèrement parfumée, hydratée et rayonnante.

Ostium est une marque française de cosmétiques anti-âge et de soins, qui présente une gamme de produits engagés, sains et de qualité, pour prendre soin de sa peau, soin de la planète. Des produits français, de conception écologique, à découvrir avant les fêtes ou qui pourront se glisser au pied du sapin de Noël !

