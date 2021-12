Color Addict – Un jeu Ducale

Ducale, marque française de jeux de cartes, présente quelques belles idées cadeaux de Noël, pour toute la famille. Pour des moments de convivialités et d’ambiances, il y a les jeux Color Addict, un incontournable, qui se décline en plusieurs éditions, pour les enfants, mais aussi pour les adultes !

La marque Ducale, née en 1946, tout près de Nancy, présente une jolie collection de jeux de cartes, toujours éditée dans l’usine française. Entre innovation et patrimoine culturel, les jeux de cartes sont tendance, amusants, intelligents, conviviaux et ludiques. Pour les jeunes joueurs, il y a la gamme CARTATOTO, qui éveille et invite à apprendre les chiffres, les lettres, entre autres. Pour les enfants, plusieurs jeux, en édition junior, permettront une première approche de jeux incontournables. Enfin, pour les familles, les jeux d’ambiance Color Addict, en plusieurs éditions, sont à offrir et à découvrir.

Le jeu Color Addict Têtes brûlées offrent quelques moments piquants, pour tous les joueurs, à partir de 7 ans. Un jeu de cartes, d’ambiance, de rapidité et de logique, qui invite à associer les goûts, les couleurs, ainsi que les pictos, pour être le premier à se débarrasser de ses cartes. La boîte se compose de 110 cartes, une catapulte et d’un sachet de bonbons Têtes brûlées. C’est dans le couvercle que se trouvent les règles du jeu, pour ne jamais les perdre ! Le but du jeu est de se débarrasser, le plus vite possible de toutes ses cartes. Pour cela, les cartes sont préalablement mélangées, puis distribuées à tous les joueurs, équitablement. Tout le monde à sa pioche devant soi et toujours au moins trois cartes en mains.

Le jeu est plus tortueux que l’édition initiale, avec des cartes en plus, comme les noms des goûts, les images des goûts. Aussi, il va falloir réfléchir un peu plus, pour poser, le plus rapidement possible ses cartes. C’est avec la carte boom, que la catapulte et les bonbons vont faire leur entrée. En effet, lorsque cette carte est posée, le joueur tape sur le manche de la catapulte. Le bonbon est éjecté en l’air. Si celui-ci tombe par terre, le joueur garde la main et décide d’une nouvelle couleur. Par contre si un autre joueur l’attrape, c’est lui qui prend la main en se défaussant de deux cartes en main. Le jeu est plein de rebondissements, offrant une belle ambiance autour de la table de jeu. Dans la boîte se trouve aussi les liens entre les goûts, couleurs et images, pour bien enregistrer ses nouvelles donnes.

