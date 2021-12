L’excellence des districts et la production textile italienne

Lorsque nous parlons de producteurs de tissus italiens, comme l’entreprise Ratti de Guanzate, nous faisons référence à un district de travail qui touche différentes régions d’Italie, de Biella à Côme, de la Vénétie à la Campanie.

Ces tissus italiens sont souvent le résultat d’une étude et d’une recherche minutieuses de la part des bureaux de style. En outre, les différents départements des entreprises, grâce à un mélange de technologie, d’innovation et d’expérience, donnent vie aux meilleurs tissus italiens, connus dans le monde entier.

H2 EXPERIENCE ET TRADITION S’UNISSENT DANS LES TISSUS TEXTILES ITALIENS

Pour être considérés comme des tissus italiens précieux, les matériaux doivent être traités avec des finitions spéciales, fruit d’une innovation technologique continue, qui leur confèrent un style unique et une reconnaissance immédiate de par leur douceur au toucher.

Ces tissus italiens, parfaits pour la confection de costumes et de vestes, renouvellent la garde-robe masculine grâce à une coupe dynamique, jeune et extrêmement performante, due également à la haute qualité du fil qui, grâce aux nouvelles finitions, met en valeur son être et améliore ses particularités.

Tout aussi unique est la palette de couleurs, qui se décline en gris classique, en bleu toujours élégant et en kaki moderne, prenant des nuances différentes et uniques d’un tissu à l’autre : un exemple parfait de technologie au service de la créativité et du tissu italien précieux.

H2 LE MONDE DU NUMERIQUE DANS LE SECTEUR TEXTILE ITALIEN

Non seulement tradition mais aussi numérisation : en effet, les tissus italiens peuvent être achetés en ligne à travers les nombreux sites de commerce électronique qui ont été créés avec les plus importantes marques de mode.

Le made in Italy et avec lui les tissus italiens précieux, grâce à internet, ont amélioré, en même temps, la perception de la production italienne à l’étranger, faisant de notre pays, une fois de plus, le centre incontesté de l’élégance et du style.

Grâce à la vente des tissus en ligne, en effet, les marques de mode peuvent satisfaire les souhaits de chaque client, en envoyant leurs tissus italiens et leurs créations dans le monde entier afin d’enrichir toutes les garde-robes, quelle que soit la latitude de l’homme.

Pour de plus amples informations, se reporter au dossier spécial « Ratti leader dans la production de tissus italiens » par Ratti, aujourd’hui l’un des principaux acteurs mondiaux dans la production de tissus et accessoires haut de gamme.