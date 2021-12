Hot Wheels : Circuits et petites voitures ultra-modernes pour Noël

Peut-être êtes-vous pressés de découvrir ce que réserve Hot Wheels pour Noël ? On peut d’ores et déjà vous dire que les enfants vont vivre des sensations fortes autour d’une sélection moderne de circuits, à commencer par “L’attaque du gorille géant” que nous avions envie de vous présenter plus longuement.

Prêts à atteindre le sommet du circuit ?

Hot Wheels ne se lasse pas de surprendre les apprentis pilotes autour d’une sélection de circuits plus originaux les uns que les autres. Et cette année, les enfants auront le plaisir de jouer avec plusieurs circuits aux looks effrayants à en croire les mascottes de cette année, à savoir un gorille enragé, un Dino plus que jamais déterminé à tout casser, ainsi qu’un T-Rex aux aguets. L’objectif reste le même : atteindre le sommet des circuits Hot Wheels en surveillant ses arrières, cela va transpirer ! Et pour ceux qui l’ignorent peut-être, la marque propose également des voitures télécommandées aux carrosseries et roues surdimensionnées qui écrasent tout sur leur passage.

Présentation du circuit « Attaque du gorille géant » de Hot Wheels

Le coffret « Attaque du gorille géant » annonce la couleur : les cascades risquent d’être musclées. Il n’y a qu’à observer la gueule enragée de l’animal pour avoir envie de faire demi-tour. Sauf que les enfants aiment défier ce genre de personnage autour d’un circuit qui promet de bons moments. Mais que vient-il faire ici ? C’est simple, il est bien décidé à casser la station-service, ainsi que l’atelier de réparation de pneus Hot Wheels. Les apprentis cascadeurs vont beaucoup s’amuser avec ce circuit qui contient un lanceur ajustable permettant de réaliser trois types de cascades, avec en prime un jeu de sons et lumières qui va encore plus les motiver.

Il réserve également d’autres fonctions à explorer, à commencer par le mécanisme à vérifier les pneus ou encore des tuyaux à pompe à essence. Et le gros plus des jouets Hot Weels, c’est qu’ils peuvent se connecter les uns aux autres, grâce aux différents points de raccordement présents sur le circuit. Pour info, une voiture Hot Wheels à l’échelle 1/64 est également dans le coffret. Les enfants vont beaucoup s’amuser à faire tout un tas de cascades musclées durant plusieurs heures d’affilée !

Alors, prêts à sauver la ville de ce gorille fou furieux ?