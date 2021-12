Silverlit EXOST – Véhicules télécommandés aux looks urbains

Parmi les cadeaux les plus en vogue, il y a l’indémodable voiture télécommandée. Silverlit n’a de cesse de surprendre autour d’une riche collection destinée à tout public et tout âge. Et c’est pour le modèle X-Claw de la collection Exost que nous avons eu un coup de cœur, on vous le présente plus en détail.

Silverlit : 40 ans déjà !

Silverlit continue son petit bonhomme de chemin autour d’une sélection de voitures télécommandées au look de plus en plus modernes, dans l’air du temps. Chaque véhicule possède des fonctionnalités innovantes dans le but de divertir les enfants, de les surprendre également. Ils vont s’amuser et jouer tous ensemble avec des véhicules télécommandés puissants et faciles à piloter.



Exost : Des voitures pour les fans de vitesse

Et parmi les modèles que propose Silverlit, nous avions envie de vous présenter la collection Exost qui propose des véhicules aux looks graphiques, très tendances. Et parmi ceux qui ont retenu notre attention, il y a X-Claw, le crawler au look urbain hyper coloré !

Il n’y a qu’à observer la voiture télécommandée X-Claw pour avoir envie de la piloter. Elle est juste canon ! Sa carrosserie un poil démesurée, ses pneus bleus XXL, son design inspiré du street-art. Franchement, elle a tout d’une grande. Côté technique, elle vaut le détour également : des suspensions avant et arrière qui envoient du lourd, et ses 2 moteurs qui lui permettent de rouler partout, même sur les routes les plus escarpées.

La taille est la voiture X-Claw n’est pas si imposante que cela, à savoir 30 cm x 16 cm. Les enfants pourront donc la piloter à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à sa technologie 2.4 Ghz. Sa télécommande est incluse dans le pack. Cerise sur le gâteau, elle a une portée jusqu’à 25 mètres, de quoi se faire plaisir !

Vous l’aurez compris, les fans de vitesse vont se régaler avec les voitures télécommandées de Silverlit et plus encore avec la collection Exost. Les enfants seront ravis de retrouver la X-Claw sous le sapin, cela ne fait aucun doute !



