Les Vacances de Donald est une bande dessinée muette, de Frédéric Bréémaud et Federico Bertolucci, parue aux éditions Glénat, en octobre 2021. Une histoire sans texte, ni parole, qui présente une mésaventure de Donald, ce canard qui n’a jamais vraiment trop de chance…

C’est encore la nuit, mais dans la rue, un camion poubelle passe. Deux employés ramassent les poubelles, dans la rue, faisant du bruit en tirant les poubelles par terre, en jetant les ordures. Le gyrophare éclaire la fenêtre de Donald et l’éblouit. Le héros tire sur les draps en grimaçant. Un homme passe dans la rue, salue les deux employés, une voiture passe à vive allure, un chien aboie après un chat. Donald n’en peut plus d’entendre tous ces bruits et cris, alors qu’il aimerait simplement finir sa nuit paisiblement. Mais au-dehors, le refus continue, avec les poubelles déversées, le chien qui aboie, le chat qui miaule, hurle, gronde… Donald sort en furie de son lit, prend son sac à dos, monte dans sa voiture et s’en va. Sur la route, il slalom entre les voitures et camions, pour sortir au plus vite de cette vie citadine oppressante. Il s’en va vers la campagne, la montagne, la nature…

Donald n’en peut plus de la ville et de ses bruits permanents, aussi, il prend vite son sac à dos et sa voiture pour partir loin de là. Il espère trouver la paix, le repos et le silence dans une région moins peuplée, en montagne. Mais malheureusement, pour le canard poissard et gaffeur, rien ne va vraiment se passer comme prévu, pour le plus grand plaisir des lecteurs. La bande dessinée est muette, sans narration, ni parole, offrant ainsi une aventure unique, pleine de surprise et d’observation, selon la vision de chacun. Un décalage aussi entre cette aventure silencieuse que l’on découvre, et les bruits qui agacent le héros, que l’on peut attendre malgré tout. Une aventure pleine de rebondissements, de rencontres et de surprises, pour Donald qui ne va pas arriver à trouver le repos, et n’arrêtera pas de râler, comme il sait si bien le faire. Un album un brin vintage, qui rappelle la frénésie des films d’animation Disney, des années 1950. Le dessin est superbe, immersif et expressif, invitant petits et grands lecteurs, dans cette belle aventure muette.

Les Vacances de Donald est un album singulier, muet, des éditions Glénat, qui présente une aventure pleine de rebondissements et d’humour, pour Donald, partis de la ville pour tenter de trouver le calme et le repos en montagne, loin de tout, mais sans vraiment y arriver…