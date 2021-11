Les petites histoires Filliozat – Problèmes à l’école !

Problèmes à l’école ! est un nouveau titre de la collection Les petites histoires Filliozat, des éditions Nathan, paru en septembre 2021. Un livre qui présente trois histoires pour comprendre et mieux vivre les émotions vécues par l’enfant, à travers son quotidien.

La première histoire présente le harcèlement, expliquant qu’un mardi, au carnaval, à travers son déguisement d’aigrette, Aya a vu une chose qu’elle n’a pas aimé du tout ! Il y avait un petit veau qui se faisait pousser par des poissons, Lucien était bousculé par Arno et ses copains. La jeune fille ne savait pas quoi faire et est restée figée, là, à regarder. Elle avait peur qu’Arno la tape aussi. Quelques jours plus tard, Arno et ses copains s’en sont, de nouveau, pris à Lucien, en se moquant de lui… Aya était embêtée pour Lucien, qui ne disait rien. Dans la cour, personne ne réagissait, pour venir l’aider…

C’est à partir d’une scène vue, qu’Aya va se poser des questions et tenter de trouver des réponses auprès d’adultes et de ses amis. Des discussions qui ouvrent l’esprit et permettent de trouver la solution à ce harcèlement, qui blesse plusieurs personnes. L’ouvrage est très bien adapté aux jeunes lecteurs, avec une approche et une analyse de la situation, des émotions partagées, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Les histoires permettent une vraie compréhension des situations et des émotions, afin de savoir ce qui se passe en chacun. Les aventures présentées sont basées sur le quotidien d’une famille, avec sentiments, discussions, informations et solutions. Un éclairage psychologique pour décrypter simplement les situations est proposé à la fin de chacune des histoires. Des outils pour mieux apprendre à exprimer ses émotions, ses besoins et éviter les crises, sont également à retrouver. Le dessin est simple, expressif, plutôt moderne, adapté aux enfants.

