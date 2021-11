Yves Rocher – Calendrier de l’avent Beauté 2021

C’est année encore, la marque française Yves Rocher étonne et surprend, avec un magnifique calendrier de l’Avent Beauté, pour attendre Noël. Vingt-quatre produits de beauté et soins, à découvrir et tester au fil des jours, à travers le curieux jardin fantastique et ses petites boîtes.

Le design de ce nouveau coffret Yves Rocher est un brin changeant, mais l’idée géniale des petites boîtes, belles et réutilisables, reste ! Ainsi, pour cette fin d’année 2021, le coffret s’ouvre avec deux portes, ou flaps, pour faire apparaitre vingt-quatre boîtes, de plus ou moins grandes tailles. Trois tailles différentes qui renferment des produits de soins de de beauté de la marque française. La devanture de ces boîtes présente un fabuleux et curieux jardin, une belle illustration, où chaque boîte à sa place, pour faire apparaitre des feuillages et branches dorées, au-dessus desquels deux yeux magnifiques de hibou stupéfait observent… L’invitation à la fête et à la beauté est présente et fascinante. Aussi, il est difficile de se retenir d’ouvrir une à une les boîtes, pour découvrir quelques merveilles et surprises !

La découverte débute, bien évidemment, avec la première boîte, qui se situe en haut du coffret, et qui renferme un masque mousse apaisant à la camomille bio. Un tube de 30ml, à appliquer en couche fine, deux fois par semaine et à laisser reposer, pour une peau apaisée et soulagée des tiraillements et picotements. Le visage est plus doux et soyeux, avec un épiderme souple et confortable.

Dans la deuxième boîte se trouve un flacon de 50ml de vinaigre de rinçage brillance pour cheveux ternes. Un rinçage à la framboise, qui offre un parfum gourmand et fruité, et qui élimine le calcaire déposé sur la fibre capillaire, pour offrir un cheveu plus fort et plus beau.

Un nouveau flacon de 50ml est à retrouver dans la troisième boîte. Un lait corps Hammam à l’argan et à la rose est un soin délicat et plaisant, pour une peau hydratée et légèrement parfumée.

L’incontournable eau micellaire démaquillante 2 en 1, pure algue est à retrouver dans la quatrième boîte. Un flacon de 50ml, d’une solution à appliquer matin et soir, sur le visage, les yeux et le cou, avec un coton. Sa texture fraîche est très plaisante, laissant ainsi une peau douce, propre et éclatante, avec ce petit brun de fraîcheur.

La cinquième boîte cache un nouveau flacon de 50ml, de shampooing baume, à l’huile de Jojoba, pour cheveux abimés. Un shampooing baume qui redonne substance à la fibre capillaire, pour la restructurer, la laver, la renforcer et effacer les dommages. Une réparation bienfaisante, qui protège aussi des agressions futures.

Un premier produit de beauté est à découvrir dans la sixième boîte, qui renferme donc un rouge à lèvre, de 3,7g, dans la teinte 56 satiné. Un effet satiné rouge intense, plaisant à porter, qui offre également un soin nourrissant. Le rouge s’applique facilement, sublimant parfaitement les lèvres, pour une tenue satisfaisante.

Dans la septième boîte se cache un flacon de 50ml de gel douche Orange fondante, issu de la collection de ce Noël. Un gel douche plaisant, au parfum enivrant et gourmand. Le PH neutre de ce produit fabriqué en France, laisse une peau nettoyer en douceur et délicatement parfumée.

Un petit flacon de 4ml d’eau de parfum Sel d’azur est à découvrir dans la huitième boîte. Un parfum qui offre un souffle venu du grand large, une fragrance fraîche, un brin salée qui devient doucement sucrée, très plaisante à porter.

La neuvième boîte renferme un gel nettoyant ultra-fraîcheur, de la collection Pure algue. Un tube de 30ml de solution qui s’applique matin et soir sur le visage humide, à masser et à rincer, pour libérer la peau des impuretés. La texture est fine et fraîche, pour laisser une peau douce, nette, détoxifiée et confortable.

La dixième boîte cache un tube de 30ml de gommage végétal pour le corps. Un gommage à la poudre de noyaux d’abricots, pour exfolier et lisser la peau, en douceur, afin d’éliminer les cellules mortes et offrir un grain de peau plus affiné, léger et doux.

Un petit tube de 7ml de soin anti-pollution réparateur est à découvrir dans la boîte numéro onze. Une solution à appliquer le matin, sur le visage, qui va protéger contre les agressions de la pollution, responsables de vieillissement de la peau. Ainsi, la peau est réparée, protégée, fortifiée et plus éclatante.

Un deuxième flacon de 50ml de gel douche qui est à retrouver dans la douzième boîte. Un gel douche de la collection de ce Noël, mûre gourmande, qui offre, lui aussi, une belle sensation de gourmandise, avec un parfum fruité qui reste doucement sur la peau délicatement nettoyée.

Un nouveau produit de beauté est à découvrir, dans la treizième boîte, un flacon de 5ml de vernis à ongles, de la collection Go green. C’est la teinte 8 gingembre rouge qui est présentée ici, proposant un vernis vegan, plaisant à appliquer avec une tenue plaisante, une couvrance et une brillance efficaces, pour des ongles magnifiés et brillants.

Dans la quatorzième boîte, un baume soin réparateur multi-usages, sans rinçages, dans un tube de 30ml, est à découvrir. Un soin soyeux et fondant, pour les cheveux secs et abîmés, pour régénérer les cheveux et les réparer, jusqu’aux pointes, laissant un doux parfum agréable et léger.

Un flacon de 50ml de bain douche Hammam, à l’huile d’argan et à la rose est à retrouver dans la boîte numéro quinze. Une solution douce et soyeuse, au parfum envoûtant, qui invite au voyage, une escale orientale enivrante. La peau est nettoyée en douceur et garde une légère fragrance subtile et plaisante.

Un petit crayon Kohl noir se cache dans la seizième boîte. Un classique, un incontournable, que l’on retrouve chaque année et qui permet de se maquiller pendant toute une année, sans forcément avoir besoin d’un racheter un !

Un baume lèvres, de la collection de Noël, à la mûre gourmande est à retrouver dans la dix-septième boîte. Un baume parfumé et gourmand, fabriqué en France, qui vient nourrir les lèvres, avec sa formule enrichie an beurre de karité. Il est agréable à porter, laissant des lèvres douces et réparées, légèrement parfumées.

La dix-huitième boîte cache un masque baume régénérant au calendua bio, sous le format d’un tube de 30ml. Un masque à appliquer en couche fine, sur le visage, deux fois par semaine et à laisser poser 10 minutes, pour un épiderme doux, souple et confortable, car nourrit et hydraté.

Un petit tube de 7ml de soin récupérateur Elixir botanique, est à découvrir dans la dix-neuvième boîte. Un soin à appliquer le soir, sur l’ensemble du visage, avec des petits massages et lissages de l’intérieur vers l’extérieur. Le soin protège, détoxifie et fortifie la peau, qui devient plus douce, avec des rides et ridules réduites.

Un petit spray d’eau de parfum, de 4ml, Plein soleil est à retrouver dans la boîte numéro vingt. Une fragrance florale et délicate, légèrement sucrée et gourmande, qui laisse sur la peau un parfum subtil et frais. Un éclat de fraîcheur agréable à porter, et superbe pour ces fêtes de fin d’année.

Un tube de 30ml de lait corps réparateur Karité extraordinaire, est à découvrir dans la vingt et unième boîte. Un lait qui fait partie de la collection de Noël, donc en édition limitée, à appliquer quotidiennement sur l’ensemble du corps, pour nourrir intensément l’épiderme. La peau est plus lisse et plus confortable, sans être trop parfumée.

Dans la vingt-deuxième boîte se trouve un tube de 35ml de masque baume 2 en 1, pour cheveux abîmés. Un masque à poser sur cheveux secs ou humides, enrichi à l’huile de jojoba, pour réparer la fibre capillaire, renforcer le cheveu et le fortifier, afin qu’il devienne sain.

Une crème mains orange fondante, dans un tube de 30ml, est à récupérer dans la vingt-troisième boîte. Une crème mains parfaite, pour cette saison, afin de nourrir et protéger les mains du froid, et qu’elles puissent rester douces et parfumées, pour les fêtes de fin d’année.

Enfin, dans la dernière boîte, se cache un mascara, de 7,8ml, longueur, volume et courbe, pour embellir et sublimer le regard, pour Noël. Un full-size pour terminer l’Avent, dans la teinte noir, classique, mais incontournable. La brosse est pratique, le mascara facile à appliquer, avec une texture agréable, fluide, permettant d’accéder aux cils les plus courts, sans pour autant faire de paquets !

Le calendrier de l’Avent Beauté 2021 Yves Rocher est magnifique, il surprend et émerveille avec ce curieux jardin, dans lequel des boîtes cachent 24 surprises pour patienter en douceur, jusqu’à Noël. De quoi faire du bien ou se faire du bien, à un prix raisonnable, avec de fabuleux produits de soins et de beauté, 8 full-size et 16 formats voyage, quelques nouveautés et éditions limitées.

