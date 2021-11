Maison Colibri : Calendrier de l’Avent & Collection de Noël 2021

Parmi les calendriers de l’Avent gourmands que j’ai pu découvrir l’année dernière, celui de Maison Colibri avait dépassé toutes mes attentes. Je suis donc d’autant plus ravie de vous retrouver aujourd’hui pour vous présenter la collection de Noël 2021 qui réserve de belles surprises gustatives. Alors, qui se laisserait bien tenter par une succulente madeleine ?

Maison Colibri : Des recettes gourmandes

Lorsqu’on déguste une madeleine Maison Colibri, on a rapidement envie d’en manger une autre, puis une autre, encore une autre, etc. Il faut dire qu’elles sont délicieuses ! Et pour être totalement transparente avec vous, je ne suis pas une grande fan de madeleine à la base. Mais celles-ci ont la particularité d’être originales, puisqu’elles sont déclinées dans des recettes diverses et variées. C’est vraiment ce qui fait la force de Maison Colibri, proposer des madeleines de différentes saveurs : framboise, éclats de meringue, chocolat noir, chocolat au lait, pistache, noisettes, noix de pécan, citron, etc. Sans oublier, ce plaisir absolu en bouche, grâce à cette coque croquante en chocolat qui recouvre certaines madeleines. Un régal !

Le calendrier de l’Avent Maison Colibri 2021

Je voulais absolument faire une parenthèse sur le design du calendrier de l’Avent cette année. J’ai d’ailleurs bien reconnu le style d’Émilie De Castro qui s’était également occupé de l’esthétisme de la précédente édition. Sa couleur vert sapin, avec cette envolée d’oiseaux couleur or, et ces feuillages qui nous donnent l’impression d’être en plein cœur de la nature. Tout est harmonieux, fin et délicat. Il est superbe !

Si vous ne connaissez pas encore les madeleines Maison Colibri, je vous encourage à jeter un coup d’oeil du côté de leur calendrier de l’Avent. Il va vous permettre de déguster 24 recettes de madeleines et petits gâteaux différentes. Vous pourrez ainsi vous faire un avis sur l’étendue de leur gamme. Mais attention, le calendrier de l’Avent est en édition très limitée. Je vous encourage donc à vous dépêcher, si vous avez envie de vous l’offrir ou de l’offrir à l’un de vos proches.

Un coffret personnalisé qui renferme 3 recettes inédites



Et en parlant de cadeau, je voulais vous présenter les coffrets personnalisables que propose Maison Colibri à l’occasion des fêtes. À l’intérieur, nous retrouvons l’iconique madeleine coque chocolat noir, la chocolatée aux éclats de praline rose ou encore la fruitée parfum orange, à la coque chocolat noir. Et pour avoir goûté chacune des recettes, je dois dire que je suis tombée sous le charme de la chocolatée avec ces éclats de praline qui se marient à merveille au chocolat. Celle aux agrumes est délicieuse également, son odeur me renvoie instantanément aux fêtes de fin d’année.

Maison Colibri propose 2 tailles de coffrets :

Le coffret de 15 madeleines à 25 €

Le coffret de 6 madeleines à 17 €

Ainsi qu’une jolie boule de Noël à accrocher sur le sapin qui renferme ces 3 recettes gourmandes pour 9 €. Soit, une idée de cadeau à plus petit prix qui va ravir nos proches.

Maison Colibri se démarque pour sa modernité au travers d’une collection de Noël très jolie visuellement, personnalisable, au contenu délicieux. Si vous avez envie de vous offrir le calendrier de l’Avent, je vous encourage à vous rendre rapidement sur le site officiel avec qu’il ne soit épuisé. En attendant, n’hésitez pas à me dire qu’elle est votre recette de madeleine préférée en commentaire !