Je veux du chocolat – Calendrier de l’Avent 2021

C’est un calendrier de l’Avent gourmand qui est à découvrir sur le site BienManger.com, qui s’adresse aux amateurs éclairés de chocolats ! Un calendrier de l’Avent intitulé Je veux du chocolat, qui présente une sélection de 24 mini tablettes, de trois chocolatiers français de renom.

BienManger.com présente une belle gamme de calendriers de l’Avent, gourmands, chocolatés, sucrés, salés, à croquer, savourer et boire, également. Parmi cette sélection, le calendrier Grands Chocolatiers, Je veux du chocolat, présente une belle sélection de petits carrés de chocolat, produits de la fève à la tablette, par trois grands chocolatiers français, Michel Cluizel, Pralus et Voisin.

Le calendrier de l’Avent est simple, sobre, présentant un graphisme moderne, structuré, une tablette de chocolat croquée, en partie dans son emballage. A l’intérieur, les chocolats sont bien rangés, l’idée du tout carton est agréable et sensible face à l’environnement et le recyclage. Malheureusement, les petits carrés de chocolat ne tiennent pas tous, certains glissent et tombent, on ne sait où dans la boîte.

Du coup, on ne sait trop quel chocolat se cache derrière la première ouverture. Cependant, sur le dessus du calendrier, un petit récapitulatif, selon les jours, est à retrouver, pour mieux savoir quel grand cru est à déguster. Le deuxième petit carré de chocolat à découvrir et surtout déguster est un chocolat de chez Pralus, nommé Trinidad 75%. Un chocolat puissant, avec une persistance aromatique envoûtante et agréable, entre épices et herbes séchées. La troisième fenêtre invite à savourer un grand cru intitulé Sao Tomé, un carré de chocolat de chez Voisin. Un chocolat a 75% de cacao, qui présente une harmonie des saveurs épicées et de flaveurs de fruits exotiques.

Ainsi de suite, au fur et à mesure des jours de décembre, un sublime carré de chocolat est à découvrir et savourer. Des grands crus d’origine, avec un minimum de 65 % de cacao, afin de proposer une tour du monde gustatif des régions productrices de cacao. Le calendrier propose aussi un beau et gourmand panorama de principales variétés, mises en avant pour trois grands chocolatiers, Michel Cluizel, Pralus et Voisin.

Authenticité, saveur, cacao, caractère et exception sont au cœur de ce calendrier de l’Avent Je veux du chocolat, du site BienManger.com, qui présente un joli tableau moderne, qui cache bien des surprises, à savourer pour patienter jusqu’à Noël. De carrés de chocolat savoureux, de grands crus sublimes et puissants, pour les amateurs éclairés.

