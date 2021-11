Eco – La trilogie intégrale à découvrir dans un sublime livre

Eco est à découvrir ou redécouvrir, à travers ce bel album, ce conte intégrale, paru aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose, en octobre 2021. Un hommage magnifique aux contes d’Andersen et aux Frères Grimm, de Guillaume Bianco et Jérémie Almanza.

Eco est née en novembre, dans un foyer doux et aimant. Les Schaklebott, ses parents, étaient, tous deux, de riches couturiers. Ils imaginaient, dessinaient et confectionnaient de beaux vêtements, pour les grands notables du pays. Tout le monde s’arrachait leurs créations. Dans la haute société, il était de bon ton de porter le dernier vison Schaklebott, de posséder avant les autres le superbe complet-veston Schaklebott… Mais leur renommée était un cadeau empoisonné, car ils travaillent beaucoup et avaient peu de temps à consacrer à leur unique enfant. Surchargés de commandes, les deux couturiers et parents, travaillaient jour et nuit pour rester à la hauteur de leur réputation. A côté de cela, ils inondaient leur fille de cadeaux, qui ne pouvaient pas remplacer l’attention bienveillante d’un père ou d’une mère… La petite fille se sentait bien seule dans cette grande maison, toujours en activité.

Il est plaisant de découvrir ou redécouvrir ce conte fantastique et envoûtant, présente la quête initiatique de la jeune Eco, qui passe de l’enfance à l’adolescence. Le roman illustré présente la jeune fille, qui va faillir à une mission donnée par ses parents, entraînant ainsi leur faillite. La mère va devenir folle et maudire sa fille, qui va voir son corps changé… Une malédiction qui va changer sa paisible vie d’enfant, qui va se retrouver seule pour affronter la vie, ses changements et la douleur. Les rencontres vont rythmer le récit, ce conte fascinant, inquiétant, qui arrive à faire passer des émotions vives, avec un univers entre ombre et douceur. Le récit est troublant, parfois dur, avec cette jeune fille qui refuse de voir son corps changé et de vieillir. Le point fort de cet album est le visuel, avec un dessin magnifique. En effet, les illustrations sont douces, rondes et des couleurs subtiles et une mise en lumière fabuleuse.

