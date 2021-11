Calendrier de l’Avent Shiseido 2021 – Welcome to Tokyo !

Le calendrier de l’Avent Shiseido 2021 se démarque sur le plan esthétique, grâce à ce format inédit qui en fait un bel objet de décoration. Côté contenu, il y a beaucoup à dire également, puisqu’il renferme 24 produits soins, maquillages et parfums. Prêts à faire le voyage jusqu’au Japon pour découvrir les pépites qui se cachent derrière chaque jour du mois de décembre ? C’est parti !

Calendrier de l’Avent Shiseido nous emmène à Tokyo

Le calendrier de l’Avent Shiseido est féerique. Son esthétisme se distingue des autres calendriers que j’ai pu vous présenter jusqu’à maintenant, puisqu’il semble s’animer sous nos yeux. Lorsqu’on le reçoit, il est soigneusement glissé dans une jolie boîte en carton. À l’intérieur, 24 cases qu’il suffit de placer au cœur même du décor, pour voir naître sous nos yeux le chic quartier de Ginza et ses nombreuses boutiques haut de gamme. Welcome to Tokyo ! Et c’est à ce moment-là que toute la magie opère, lorsque sont jetés les feux d’artifice inspirés de la fête traditionnelle Hanibi au Japon. Une façon de nous mettre des étoiles dans les yeux avant même de découvrir son contenu.

Un contenu luxueux, riche en découvertes

J’avais hâte de découvrir ce que renferme le calendrier de l’Avent Shiseido, car je ne connais assez peu la marque finalement. D’ailleurs, je trouve que le calendrier de l’Avent est une idée de cadeau judicieuse pour avoir la possibilité de tester des produits proposés par la marque, autour notamment de best-sellers. C’est également pour cette raison que je ne suis pas surprise qu’il y ait pas mal de miniatures, parce que les produits Shiseido sont luxueux, et que cela permet de se faire une idée avant de s’offrir le produit en question.

Je dois dire que j’ai été séduite par la sélection, car je m’attendais un calendrier 100 % soins pour le visage. Shiseido a également glissé quelques produits pour le corps, du maquillage et même une eau de parfum. J’ai eu le plaisir de découvrir des gammes que je n’avais encore jamais testées, à savoir la « Benefiance » avec toute une routine anti-rides. Ou encore les masques « Waso » ainsi que les soins fermeté « Vital Perfection » que je trouve incroyables ! Sans trop en révéler, la partie maquillage est tout aussi intéressante, parce qu’elle va permettre de tester un soin correcteur SPF30, des retouches matifiantes que

je valide, ainsi qu’un mascara, un gloss et un crayon yeux. Franchement, je suis ravie de la diversité des produits. Cela m’a permis de goûter à plusieurs textures, senteurs également.

SPOILER : La liste des produits du calendrier de l’Avent Shiseido

Bon, je sais que beaucoup d’entre vous préfèrent connaître le contenu des calendriers lorsqu’ils ont un certain coût. Et c’est le cas ici, puisqu’il est disponible au prix de 120 €. Aussi, voici tous les produits qu’il contient :

Mascara Ink Chaos Contrôle 01 Noir Intense – 11,5 ml

Crayon Yeux Kajal InkArtist 07 Sumi Sky – Ombre, Liner Sourcil – 0,8g

Gloss Gel Lumière 07 Shin-Ku Red – 9 ml

Démaquillant instantané yeux et lèvres – 30 ml

Mousse nettoyante clarifiante – 15 ml

Lotion Soin Equilibrante – 30 ml

VITAL PERFECTION Crème Lift Fermeté – 15 ml

VITAL PERFECTION Soin Nuit Intensif Fermeté – 15 ml

ULTIMUNE Sérum Concentré Activateur Energisant – 15 ml

ULTIMUNE Concentré Activateur Energisant Yeux – 3 ml

BENEFIANCE Sérum lissant – 5 ml

BENEFIANCE Crème Lissante Anti-Rides – 5 ml

BENEFIANCE Soin Nuit Intensif Anti-Rides – 5 ml

BENEFIANCE Crème Anti-Rides Yeux – 2 ml

VITAL PERFECTION Crème Yeux Lift Fermeté – 3 ml

VITAL PERFECTION Masque Express Yeux Lift Fermeté x1

WHITE LUCENT Crème Gelée Eclat – 15 ml

Retouches matifiantes – 10 feuilles

WASO Masque de Nuit – 15 ml

WASO Masque Purifiant – 30 ml

WASO Soin Correcteur Teint Non-Gras SPF30 – 15 ml

GINZA Eau de Parfum – Roll-on – 7 ml

Gel de douche GINZA – 50 ml

Adhésif Noël

Dernière ligne droite pour vous offrir le calendrier de l’Avent Shiseido 2021 ! Il promet des moments cocooning durant tout le mois de décembre grâce aux soins doux, nourrissants, énergisants de la sélection. De quoi avoir un aperçu des produits proposés par Shiseido et ça, c’est plutôt chouette !