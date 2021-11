Animaux bizarroïdes – La vie secrète des animaux les plus étranges

Animaux bizarroïdes est un bel ouvrage, des éditions Larousse, paru en octobre 2021, qui invite à découvrir des animaux surprenants. Un documentaire magnifique, qui présente plus de 100 animaux, les plus incroyables de la planète, ainsi que leur vie secrète.

C’est par un sommaire, qui présente tous les incroyables animaux à découvrir, sur deux doubles pages, que débute l’ouvrage. Le dragon bleu des mers est le premier animal fantastique à découvrir, qui ressemble à un petit monstre, avec sa forme effilée, comme doté de petites ailes, sa couleur bleue électrique et ses bandes argentées. Ce petit dragon est une espèce de nudibranche fascinante, qui vit à la surface des océans, vers les côtes australiennes, l’océan Atlantique, la Méditerranée, le golfe du Mexique et les Caraïbes. Deux belles photographies légendées accompagnent le descriptif de ce petit dragon étrange et fascinant, ce monstre fantastique.

Ainsi de suite, à chaque double page, les lecteurs vont pouvoir découvrir une nouvelle espèce incroyable, des animaux bizarres, étranges, insolites, fascinants, curieux… Le monde est incroyable et épatant, c’est ce que nous présente ce beau documentaire à travers les descriptifs intéressants de ces animaux surprenants à découvrir. Il y a, entre autres, une limace de mer qui ressemble à une algue verte, une petite pieuvre redoutable aux anneaux bleus, la tortue Mata Mata à la carapace complexe, le gecko satanique qui ressemble à une feuille, l’araignée miroir comme si elle avait des paillettes… Les animaux insolites sont nombreux, fascinants et incroyables, de par les caractéristiques physiques, qui offrent à découvrir de superbes photographies. Car ce qui surprend toujours, en tournant les pages, ce sont ces magnifiques clichés. Les descriptifs sont enrichissants et intéressants, simples et clairs à la fois. Des légendes, des encadrés et des cartes d’identité sont à retrouver, pour chaque animal présenté.

Animaux bizarroïdes est un magnifique documentaire, des éditions Larousse, qui invite à découvrir plus de 100 animaux incroyables, curieux, fascinants, épatants et surprenants, des créatures fantastiques, plus intéressantes les unes que les autres, rares et peu visibles.