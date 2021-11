À une quinzaine de jours du mois de Décembre, il est temps de choisir son Calendrier de l’avent. Je vous propose de découvrir aujourd’hui le calendrier de l’avent Clipper.

Un calendrier de l’avent sur le thème du thé

Vous êtes en pleine réflexion pour choisir votre calendrier de l’avent ? Franchement je vous comprends, il y a tellement de choix possible désormais ! En tout cas, si vous aimez le thé, vous avez frappé à la bonne porte. J’ai testé pour vous trois calendriers de l’avent sur le thème du thé. Aujourd’hui, je vous présente donc le calendrier de l’avent Clipper.

Le calendrier de l’avent Clipper

Clipper est une marque anglaise existant depuis 1984 et dont les thés sont fabriqués dans le Dorset, à Beaminster. Il s’agit d’une marque de thés naturels et bios, travaillant avec des thés équitables. Leur principal souci est la qualité des produits proposés et leur saveur délicieuse.

Le calendrier de l’avent Clipper sort un peu du lot de ceux que je vous ai présentés précédemment puisqu’il est… tout petit ! En effet, le packaging est à peine plus grand qu’une boîte de thé classique. Elle est en carton, possédant deux petits volets cachant une superbe illustration hivernale et féérique sur le thème de Noël. Il suffit ensuite d’ouvrir le bas de la boîte, et de piocher chaque jour un thé ou une infusion, numérotée de 1 à 24. Il y a 12 saveurs en tout, chacune proposée deux fois. On y retrouve des classiques que j’ai toujours dans mes placard comme le fameux citron gingembre qui est parfait en période de rhume. Ou encore Infusion détox quand on a besoin de s’alléger un peu. Et on y retrouve également deux saveurs inédites parfaites pour la période de Noël.

J’apprécie particulièrement le format mini qui s’accorde à son prix mini également. Il est idéal à déposer sur le bureau au travail pour s’offrir un peu de douceur chaque jour pendant le dernier mois de l’année.

Alors, vous laisserez-vous tenter par le calendrier de l’avent Cipper ?