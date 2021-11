Vivez l’aventure – Le pays aux 100 monstres d’Halloween

Le pays aux 100 monstres d’Halloween est un nouveau titre de la collection Vivez l’aventure, des éditions 404. Un album dont les jeunes lecteurs, de 7 à 10 ans, sont les héros, illustré et plein d’énigmes, pour vivre une aventure palpitante et unique, dont il faut se sortir.

Phil et Flore sont deux amis qui ont décidé de fêter Halloween. En suivant un chat noir, ils se retrouvent devant une boutique, sur laquelle la devanture titre La Malle aux Monstres. Derrière une vieille porte, apparaît un extraordinaire bazar d’étoffes, boîtes, masques… Les étagères débardent et sont recouvertes de poussière. Une voix inattendue interpelle et surprend les deux amis. Il faudra ensuite décider de son personnage, pour vivre la suite de l’aventure. La tête tourne, un étrange bouillon de masques et de monstres observent. La voix invite au voyage, à vivre un Halloween hors du commun. Puis, tout devient noir…

Ainsi débute cette nouvelle aventure, où deux jeunes gens se retrouvent au cœur du pays d’Halloween. Ils y sont retenus et vont devoir s’en échapper en évitant toutes sortes de créatures, comme des sorcières, des vampires, ou encore des loups-garous. D’autres surprises incroyables sont à découvrir comme la machine à cauchemars, le cimetière des citrouilles… L’aventure est plaisante, avec des choix à faire, et des énigmes à résoudre pour pouvoir avancer et réussir à sortir de ce pays terrifiant. L’album est agréable et amusant à lire, avec des choix nombreux, des indices et des énigmes plus ou moins difficiles, avec le sens de la logique et le sens de l’observation, qui seront aiguisés dans cette aventure. Le dessin est moderne, captivant, avec un trait fluide et rond, doux et agréable.

Le pays aux 100 monstres d’Halloween est un album de la collection vivez l’aventure, des éditions 404, qui invite les jeunes lecteurs à vivre une aventure au cœur d’un pays effrayant, et d’en être le héros, en faisant les bons choix et en résolvant des énigmes pour en réchapper.