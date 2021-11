Lanceurs d’alerte – Une bande dessinée des éditions Delcourt

Lanceurs d’alerte est une bande dessinée de Flore Talamon et Bruno Loth, parue aux éditions Delcourt, en octobre 2021, dans la collection Encrages. Une bande dessinée, mais aussi un documentaire complet, qui vient révéler quelques affaires et informer sur les règles à respecter.

Après une préface d’Irène Frachon, un mot de la Maison des Lanceurs d’Alerte et un avant-propos de Flore Talamon, un sommaire présente différents chapitres, autour desquels s’articulent certains thèmes. A chaque chapitre, il y a un fait réel qui est relaté, sous forme de bande dessinée, puis une fiche conseils et une fiche récapitulative de l’alerte. La première histoire à découvrir est celle de Karim Ben Ali, en rapport avec une pollution industrielle. C’est par vidéo, avec l’autrice, que le personnage va se confier, présentant sa vie actuelle, avant de revenir sur des faits remontant en décembre 2016. A l’époque, Karim a trois enfants et est en couple, il est chauffeur routier depuis une quinzaine d’années. Il travaille pour plusieurs sociétés d’intérim, avec lesquelles tout se passe bien. Un jour de décembre 2016, une filiale de Suez environnement l’embauche pour une mission de trois mois, comme chauffeur livreur chez Arcelormittal.

L’ouvrage est intéressant et riche, proposant de découvrir de réels cas de lanceurs d’alerte, très divers et d’offrir des conseils et fiches pratiques, pour devenir, si besoin, un bon lanceur d’alerte. En effet, la bande dessinée est riche, avec les histoires d’une dizaine d’hommes et de femmes, simples citoyens ou salariés, qui ont signalé des faits répréhensibles, dans les domaines de l’environnement, de la santé ou encore de la police. Après chaque histoire présentée, une fiche vient éclairer sur différents points, pour alerter en bénéficiant de la protection juridique, pour s’informer, réunir des preuves, lancer une alerte, prévenir sa hiérarchie, user de la procédure d’urgence, de se protéger, de monter une action en groupe, de saisir les médias… L’ouvrage est dense et intéressant à découvrir, pour présenter, à travers diverses expériences, les règles à respecter pour réussir une alerte et se protéger. Le dessin est simple, expressif, avec un trait fin et fluide, assez dynamique, dans l’ensemble.

Lanceurs d’alerte est une bande dessinée de Flore Talamon et Bruno Loth, parue aux éditions Delcourt, dans la collection Encrages, qui offre un ouvrage riche et intéressant, dévoilant les histoires d’hommes et de femmes ayant signalé des faits répréhensibles, et invitant à suivre des conseils pour parvenir à lancer une alerte correctement.