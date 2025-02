Licornia – Les patins volants

Les patins volants est le sixième tome de la série Licornia, des éditions Larousse, paru en janvier 2025. Un roman jeunesse, d’Ana Punset et Diana Vicedo, qui propose de suivre Chloé, dans une ville scintillante, où va bientôt avoir lieu le Grand spectacle des Licornes.

Licornia est une ville où tout brille. Le soleil, les couleurs, l’air, les arbres, la terre, l’eau et le reste sont plus lumineux que partout ailleurs ! Aujourd’hui, Licornia va briller plus que d’habitude, car un événement exceptionnel se prépare. C’est le jour du Grand spectacle des Licornes. Une fois par an, les licornes de la ville préparent une représentation exceptionnelle avec de la musique, des acrobaties, des lumières et des paillettes. Salto, Pipo et Calico doivent présenter un numéro. Sarah, Pauline et Chloé ont hâte de voir ce que leurs licornes ont préparé ! On comprend mieux pourquoi tout va étinceler plus que jamais aujourd’hui !

Le récit, à la narration qui interpelle directement les jeunes lecteurs et lectrices, invite à retrouver Licornia, pour une journée exceptionnelle. Les trois amies ratent le bus pour se rendre au chapiteau. Elles décident alors d’utiliser leurs patins volants. Mais cela s’avère plus compliqué que prévu ! L’histoire est simple, mais la façon de la raconter capte immédiatement l’attention. La jeune narratrice, Chloé, parle d’une manière authentique, presque enfantine, ce qui rend le tout d’autant plus charmant. Les illustrations, magnifiques et soignées, viennent sublimer l’univers. Les couleurs, principalement le rose, apportent une touche girly et joyeuse. Un petit bijou pour les amateurs de licornes, à partir de 7 ans, parfait pour une lecture légère, mais pleine de magie et d’amitié.

