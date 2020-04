Lombalgie et mal de dos : causes et traitement

Vous souffrez de douleurs insupportables au niveau du dos ? Vous avez du mal à vous asseoir et même à pratiquer du sport et faire vos courses ? Un mal au bas du dos peut parfois bloquer tous nos mouvements, c’est tellement dur et tellement épuisant. Besoin de connaître les causes de cet ennui, mais surtout le traitement le plus efficace ? Continuez la lecture et trouvez la réponse la plus adaptée à votre besoin.

Les causes de lombalgie :

Ce n’est certainement pas pour rien que l’on estime de nos jours que 2 salariés sur 3 souffrent ou souffriront de lombalgie.

Située au bas du dos, cette pathologie est considérée comme le résultat d’un faux mouvement ou d’une mauvaise posture

Le travail : l’une des causes de lombalgie et mal de dos

Exercer un métier de force où l’on est obligé de soulever du lourd peut-être à la raison des maux de dos qui vous gâchent la vie. Répétitifs, ces mouvements semblent représenter une charge lourde pour votre dos. Soulever de grandes boîtes, des meubles et n’importe quel autre produit dont le poids est lourd est parfois nécessaire, mais toujours de risque, rappelez-vous.

Si vous imaginez seulement la posture de votre dos lors de la réalisation d’une telle tâche, il n’est jamais droit. Incliné vers l’arrière avec du poids ou debout tout au long de la journée et pour un certain temps pourrait automatiquement créer des douleurs et des brûlures au bas du dos.

Les accidents derrière les douleurs de dos

Nul n’est malheureusement à l’abri d’un accident de la route ou alors de travail. Peu importe la situation et les lieux, la victime pourrait sortir avec des douleurs lombaires énormes, mais surtout qui durent longtemps.

Un défaut de fabrication des chaussures :

Bien que de nombreuses personnes ne font pas attention lorsqu’elles achètent les chaussures que celles-ci peuvent contenir un défaut de fabrication, il est important de savoir que ceci pourrait devenir grave si vous ne lui accordez pas l’attention qu’il faut. Un défaut qui pourrait se transformer en un véritable empêche-repos. Comme vous le savez, les douleurs du dos peuvent empêcher la personne souffrante de vivre sa vie normalement. Une mauvaise fabrication de la semelle ou de la forme des chaussures peuvent engendrer une fatigue nécessitant une correction de posture.

Se débarrasser de ce déséquilibre nécessite généralement beaucoup de courage et de détermination, mais surtout l’achat d’une bonne orthèse correctrice de la posture .

Comment traiter les douleurs du bas du dos :

Vaut mieux prévenir

Avant de parler de traitement, laissez-nous attirer votre attention sur le fait qu’il existe des moyens pour prévenir ce genre de douleurs. En effet, si votre métier est assez délicat, vous soulevez du lourd ou alors restez à la même posture pendant assez longtemps, le mieux est de faire attention avant que le mal ne soit réalisé. Évitez de faire des mouvements brusques et de soulever des choses lourdes en vous penchant. Il existe en effet, des postures spécifiques à ce propos : Maintenez votre dos droit et pliez vos jambes si vous emportez du lourd, vous éviterez tous les risques de mauvaises surprises.

Traiter les lombalgies soi-même

Quel que soit le degré de la douleur lombaire dont vous souffrez, commencer par des mouvements spécifiques pour se lever du lit est vivement conseillé. Il s’agit de petits gestes de souplesse et d’exercices de gymnastique simples. Vivre avec un rythme sain (des exercices sportifs quotidiens, une alimentation équilibrée pour éviter le surpoids) et mettre le bon correcteur de posture quand il le faut pourrait vous aider à mettre fin aux douleurs et pathologies qui vous gâchent la vie.

Un spécialiste pour le traitement des douleurs du dos

Généralement, ce déséquilibre est traité naturellement au bout de 4 semaines, 6 au plus tard. Cependant, il arrive dans certains cas et ce, rarement et seulement en cas de douleur très intense, que vous ayez besoin d’un kinésithérapeute ou d’un médecin. Dans ce genre de situations,il est vivement conseillé de se rendre à un cabinet spécialisé en traitement de douleurs. Le praticien pourra dans ce cas vous prescrire des infiltrations locales de corticoïdes. Se soulager et mettre fin à cet ennui physique vous permettra de reprendre votre rythme de vie et d’être plus à l’aise. Simple qu’il soit, le traitement des douleurs du dos demande de la force, du bon matériel de correction de posture et surtout de la patience.

Nous avons essayé dans cet article de vous faire part d’une panoplie de conseils pertinents pour dépasser l’une des douleurs les plus gênantes.