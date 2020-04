Monster Délices, tome 1, Le cœur de l’hiver

Le cœur de l’hiver est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, des éditions Le Lombard, Monster Délices. Une bande dessinée de Mariam Hachmi et David Raphet, parue en mars 2020, qui mêle intrigue et recette de pâtisserie, dans une aventure fantastique.

Un jeune garçon est dans une épicerie, pour une grande commande à récupérer. L’épicier ramène la dernière cagette de pommes de terre. Chris demande si elles sont bien de saison, ce que l’homme prend très mal. Il affirme que le chef Boudinet est un imposteur et qu’il n’a pas de reproche à faire à ses patates. Chris s’apprête à partir, car il a tout ce qui lui faut. Il commence à pousser son chariot plein, mais l’épicier l’attrape par les épaules et lui dit que lui n’a pas fini. Puis, il met dans les bras du jeune garçon, une cagette de pommes abîmées, en espérant qu’il pourra en faire quelque chose de spécial. L’enfant est embêté, car il n’a plus de place sur son chariot et les pommes n’étaient pas sur sa liste. L’épicier se met en colère, et ne veut pas que ses pommes soient jetées à la poubelle. Sur le chemin du retour, Chris est bien embêté, et se dit qui lui faudra apprendre à dire non…

C’est sur le chemin du retour, que Chris va trouver la solution, pour pouvoir faire quelque chose de ces pommes abîmées. Une jolie fleur faite de pétales de pommes ! A travers le quotidien et la grande aventure qui attend Chris, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir trois recettes de pâtisserie à réaliser. Une aventure gourmande, alliant parfaitement les recettes délicieuses à confectionner et la fabuleuse aventure à vivre dans un autre univers, un monde féérique, peuplé de légendes et de monstres. Le récit est entrainant, le héros apprenti pâtissier courageux et sa rencontre stupéfiante, amusante et gourmande. Il va venir en aide à une jeune elfe, pour tenter de remporter un trophée qui pourrait sauver la pâtisserie de son légendaire père. La bande dessinée offre un récit simple et efficace, amusant et entrainant, à la découverte d’un monde féérique et gourmand, qui se complète de trois recettes de pâtisserie exclusives de Christophe Michalak. Le dessin est rond, doux et expressif, offrant un monde coloré et curieux, très agréable et enchanteur.

Le cœur de l’hiver est le premier tome de la série Monster Délices, une bande dessinée curieuse, amusante et gourmandes, qui propose de suivre les aventures d’un apprenti pâtissier, qui se retrouver dans un monde féérique, pour venir en aide à une jeune elfe héritière d’une légendaire pâtisserie.