Pièces auto d’occasion : Les questions à se poser pour trouver les bonnes pièces détachées

Avec des pièces neuves de plus en plus chères, les automobilistes recherchent des solutions leur permettant de réaliser des économies pour entretenir leur véhicule. Dans ce contenu, vous retrouverez de nombreuses informations sur le marché de la pièce d’occasion avec les questions qu’il faut se poser pour obtenir les bonnes pièces d’occasion.

Où peut-on trouver des pièces d’occasion ?

Les sites internet proposant la vente de pièces

Avec l’explosion du développement d’internet, on a tous déjà posé la question à Google pour trouver où obtenir des informations sur une pièce détachée dont on a besoin. On peut trouver des sites marchands proposant à la vente des pièces en occasion et en neuf. Les sites de petites annonces sont un très bon moyen pour trouver des pièces rares.

Clairement, les acteurs sur le domaine ne manquent pas. Ils sont nombreux proposant chacun des spécificités. Certains sites internet peuvent proposer de référencer des casses auto proches de chez vous pour vous permettre de connaître rapidement la disponibilité de votre pièce.

Les casses autos : une référence pour trouver des pièces détachées de très bonne qualité

Spécialiste du métier automobile, les casses auto proposent de nombreuses pièces d’occasion. Certaines casses seront spécialisées dans des marques ou dans des types de pièces spécifiques. Généralement, les pièces auto proposées par les centres VHU sont des éléments “d’origine” constructeurs. Plus résistantes, de meilleure qualité, elles sont très recherchées par les collectionneurs. La France dispose de nombreuses casses auto sur tout le territoire.

Où se situent les casses auto en France ?

En 2019, on pouvait comptabiliser plus de 1 700 centres VHU partout en France . France Casse, acteur majeur pour trouver de la pièce d’occasion dans des casses autos, réalise chaque année des infographies sur les statistiques du marché de l’occasion. Les plus fortes concentrations des centres VHU sur le territoire français

sont représentées par les casses auto de Lyon et celles de Marseille. D’après de nombreux outils qui permettent de connaître les intentions de recherche des internautes, la requête « casse auto Lyon » représente pas moins de 6 000 recherches par mois.

Sur plus de 500 000 demandes de pièces sur l’année 2019, presque 3 % se réalisaient depuis la région Rhône Alpes. Également très bien positionné, le département du 33 (Gironde) possède beaucoup de casses auto avec de nombreux demandeurs de pièces d’occasion.

Quelles sont les pièces auto que je peux trouver sur le marché de l’occasion ?

Le moteur : la pièce auto la plus recherchée sur le marché de l’occasion

Elles sont très nombreuses mais certaines sont beaucoup plus demandées que d’autres. D’après les statistiques de France Casse, le moteur reste en 2019 la pièce d’occasion la plus recherchée sur toute la France. Elle représente presque 8% des demandes de pièces. Cette stats peut s’expliquer par le fait que le moteur est un élément très important du véhicule et qu’il peut très souvent casser ou s’endommager si celui-ci n’est pas correctement entretenu. Effectuer un échange standard de cette pièce permet de repartir pour plusieurs milliers de kilomètres tout en préservant son véhicule.

Le pare choc avant : une pièce de carrosserie très demandée

Avec presque 3 % des demandes de pièce en 2019, le pare choc avant est une pièce très prisée. C’est la première pièce auto qui peut malheureusement s’endommager lors d’un accident ou d’un accrochage. Sur le marché de l’occasion, cette pièce automobile reste très accessible en termes de tarifs.

La boite de vitesse manuelle : la troisième pièce la plus recherchée

En lien direct avec la pièce moteur, la boite de vitesse est un élément très important et indispensable du véhicule. C’est une pièce auto qui est fragile et qui peut demander à être changée après plusieurs milliers de kilomètres. Avec des prix très élevés sur des pièces neuves, l’élément d’occasion vous permettra d’économiser beaucoup d’argent et d’obtenir une pièce détachée d’occasion de très bonne qualité.

Quels sont les marques des pièces auto que je peux trouver sur le marché de l’occasion

Renault est la marque automobile la plus recherchée et qui obtient le plus de devis pour obtenir des éléments d’occasion. Elle s’empare de la première place avec presque 18% des recherches. Peugeot se positionne en deuxième place avec pratiquement 15 % des recherches de pièces auto. Podium 100 % français, Citroën ferme la marche avec plus de 10 % des recherches de pièces auto. La première marque étrangère se positionne à la 4ème position.

Quels sont les modèles de voitures les plus demandés pour obtenir de la pièce auto ?

La Peugeot 206 : la voiture la plus recherchée pour obtenir des pièces d’occasion

Modèle emblématique de la marque frappée du lion, Peugeot obtient la première place pour la catégorie des modèles les plus recherchés pour obtenir des pièces d’occasion. En effet, la 206 a été l’un des modèles les plus vendus. Encore aujourd’hui, de nombreux automobilistes en possèdent et essayent de les entretenir en recherchant des pièces d’occasion un peu partout en France. La 206 restera certainement un modèle emblématique du monde auto.

Renault Clio 3 en deuxième position de ce classement

Toujours présente dans le cœur des Français, la Renault Clio est également très recherchée pour acquérir des pièces détachées. Que ce soit un moteur ou encore un pare choc avant, les pièces du véhicule sont très abordables.

La C4 Picasso clôture ce podium

Présente sur le podium pour l’année 2019, le c4 Picasso est un « monospace » très prisé en France. C’est pour cela que l’on retrouve facilement des pièces d’occasion pour cette auto. La Golf 5 et la Mégane 3 finalisent ce top 5 des voitures les plus demandées pour obtenir de la pièce auto d’occasion.

Quelles sont les économies que l’on peut réaliser en passant par des casses auto ?

De manière générale, il est très intéressant de passer par une casse auto quel que soit votre besoin sur de la pièce auto. Les prix peuvent varier entre moins 40 et moins 70 % par rapport au neuf. Certes, certaines pièces ne seront pas en parfait état mais l’occasion vous permettra à moindre coût d’obtenir une nouvelle pièce pour faire fonctionner votre véhicule.