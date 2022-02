Machines de guerre – Le loup gris

Le loup gris est un nouvel album de la collection Machines de guerre, des éditions Delcourt, paru en janvier 2022. Un récit complet, presque uchronique, de Jean-Pierre Pécau et Senad Mavric, car le terrifiant Panzerkampfwagen VIII Maus n’a jamais été mis en service.

1947, en Prusse-Orientale, des chars s’avancent dans un champ de blé. A l’intérieur de l’un d’eux, une femme donne des ordres. Elle remarque à 12 heures, des avant-postes, et qu’il n’y a pas l’air d’y avoir d’antitank. Elle décide alors de descendre. Les T-44 s’avancent vers les lignes ennemies. Dans leurs tranchées, les Allemands prennent peur, certains s’enfuient alors que leur supérieur ordonne de rester aux postes. Ils ont peur de se faire écrabouiller. Ils vont en direction des bois pour s’abriter. Les T-44 continuent d’avancer, lorsque l’un d’eux est brutalement pris pour cible. Dans le bois, un char ennemi les attend et arrive à mettre tous les T-44 à feu et à sang ! Le canon lourd est tellement bien caché, que les T-44 n’ont pas le temps de le repérer pour riposter. La jeune femme arrive à sortir de son char. Allongée au sol elle aperçoit le monstre qui les a mis KO !

Voici un nouveau récit complet, de la collection Machines de guerre, qui présente ici la chasse du terrifiant Panzerkampfwagen VIII Maus. Un char super-lourd, de 188 tonnes que rien ne semble arrêter et qui semble assez furtif. Le monstre terrifie et met à bas les premières lignes des soldats soviétiques. Admirative et terrifiée à la fois, la cheffe de tank russe, va tenter de retrouver ce char aussi fascinant que dangereux, qui à tout perdre… La bande dessinée présente une histoire uchronique, plutôt bien menée et captivante, présentant un monstre, un projet de char, le plus gros de la seconde guerre mondiale. Ici le monstre mène une course folle et meurtrière, que rien ne semble arrêter. Un titan d’acier qui rôde dans les forêts ukrainiennes, qui arrive, malgré son poids, à fuir et à disparaître… Le dessin est plaisant, moderne, assez réaliste et vif.

Le loup gris est un cinquième titre de la collection Machines de guerre, des éditions Delcourt. Un album qui présente un récit complet et uchronique, dans lequel le terrifiant Panzerkampfwagen WIII Maus vient semer le chaos et la destruction dans les forêts ukrainiennes.