Comment nettoyer son casque moto ?

Tout bon motard le sait, la clé d’un style irréprochable, c’est d’entretenir son matériel. C’est une vérité aussi bien pour la mécanique que pour ce que vous portez. Le fait est qu’un bon entretien, ce n’est pas aussi simple que ça à mettre en place. Cela dit, la mécanique a pour avantage de nous rappeler à l’ordre lorsque nous la délaissons trop longtemps, et la punition est souvent sévère pour le porte-monnaie. Pour un équipement moto tel que le casque, les signes avant-coureurs témoignant d’un état d’usure avancé sont bien moins évidents.

C’est pourquoi la rigueur est de mise afin de préserver au mieux votre style et votre sécurité. Cela demande quelques efforts et un peu de matériel pour une efficacité optimale, que vous pouvez retrouver chez des professionnels comme iCasque. Si le nettoyage du casque ne vous parle pas vraiment, on vous laisse ici quelques conseils pour passer à l’acte avec efficacité.

La visière, nettoyage délicat du casque de moto

Si il y a bien une partie de votre équipement pour laquelle vous ne devez pas lésiner l’entretien, c’est bien la visière. Vous assurer de garder une vision nette est primordial, d’autant plus qu’un garde-vue sale se voit très vite, et laisse à désirer.

Pour nettoyer au mieux, il faut faire preuve de délicatesse: ne frottez pas sans y prêter une attention particulière, vous ne ferez qu’abimer votre matériel. Le tissu avec lequel vous vous attelez à la besogne est aussi important, si vous avez un tissu en microfibre, c’est l’idéal. Sinon, vous pouvez vous en procurer sur iCasque, et si le lavage ne peut pas attendre, tournez-vous vers votre boitier de lunette de vue; elle renferme souvent un tissu acceptable pour nettoyer votre visière.

Les produits à privilégier

Le mot d’ordre, c’est de ne pas utiliser des produits non spécifiques à l’entretien de votre visière. Le risque d’user d’un agent trop agressif et/ou de barbouiller votre matériel est trop grand. Si vous n’êtes pas en possession d’un nettoyant spécial, humidifiez votre tissu avec de l’eau chaude, cela fera largement l’affaire; et ne risque pas d’abimer quelque-chose.Dernier petit conseil, ne laissez pas trainer vos doigts sur la visière, au risque de devoir recommencer, et croyez-moi, cela arrive plus souvent qu’on ne le croit.

La coque du casque de moto, la partie simple

La robustesse de cet élément est évidente, et l’entretenir n’est pas aussi difficile que pour la visière. La seule chose que vous devez éviter, c’est à nouveau d’utiliser des produits qui ne sont pas prévus à cet effet, vous risqueriez de dégrader le revêtement de peinture, et le casque perdrait de son éclat. Encore une fois, l’eau chaude semble être la meilleure option de préservation. Certaines zones difficile d’accès, comme les aérations, peuvent être plus facile à nettoyer si vous vous munissez de cotons tiges.

Protéger sa couleur

Si nous pouvions vous donner un conseil en particulier pour votre coque, ce serait de ne jamais la laisser exposée au soleil. Son effet est terrible, le blanc jaunit à sa vue, et les couleurs s’écaillent. Ce serait dommage de précipiter la dégradation de votre casque par simple mégarde.

L’intérieur du casque moto: les grandes manœuvres

C’est peut-être là le plus difficile lorsque l’on veut nettoyer son casque moto, mais c’est aussi pénible qu’incontournable. La plus grande erreur que vous pouvez faire serait de vouloir frotter les rembourrages et la coiffe; l’idéal est en fait de les laisser tremper dans l’eau.Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les passer à la machine à laver est une mauvaise idée, les tissus s’abimeraient.

Mieux vaut prévenir que guérir

Le mieux est encore d’éviter de devoir enlever les mousses régulièrement. Pour préserver l’intérieur de votre casque, l’idéal est d’enfiler un sous-casque, ou bien un bonnet lorsque le temps est froid. Vous pouvez retrouver ces éléments chez les revendeurs professionnels.

Certains conseils ne constituent évidemment pas un substitut aux produits professionnels. A long-terme, le mieux pour votre casque reste de vous munir des produits adéquats. Cela dit, ces conseils vous permettront de prendre soin de votre casque, et faire briller votre style sur les routes !