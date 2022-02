Les affamés T1 : De l’autre côté de la pièce! – Éditions Akata

Le décor :

Une ville silencieuse au Japon …

Les quelques grognements que l’on entend, laisse deviner que les corps qui se balancent en avançant sont des corps qui ont perdu la vie depuis bien longtemps. Des zombies, affamés, amaigris, à la recherche de nourriture. Malheureusement, il y a bien longtemps qu’aucun d’eux n’a senti un humain dans les parages. Soudain, on aperçoit une silhouette , avançant d’un pas décidé, semblant avoir un but ??? Serait-ce un humain, ayant perdu la raison, et se baladant à découvert au milieu des mangeurs de chair ?? Non, c’est Wataru, un jeune homme à l’allure étrange. Et pour cause. Il semblerait qu’il est raté sa zombification ! Contrairement aux autres, il continue à parler, réfléchir, et même avoir des sentiments comme les humains.

Une malédiction lorsqu’ on se retrouve seul de la sorte au milieu des autres qui sont​, eux,​ bien définis ! Aussi, pour pallier à son ennui, à la déchéance, et au manque de nourriture dont il a quand même besoin, Wataru a un plan !!!

Caché et bien enfermé dans sa planque secrète, il a déjà « sympathisé » avec un humain mâle, qu’il traite avec beaucoup de soins : il va lui faire quelques courses pour l’alimenter régulièrement, et le maintenir en bon état psychologique …. Car, derrière cette sympathie hypocrite, Wataru compte bien, un jour, trouver un humain femelle, et débuter son futur projet d’avenir : se construire un garde-manger inépuisable , avec un cheptel d’hommes et de femmes qui se reproduiront !!!

Enfin, une raison de vivre sa mort paisiblement !

Le point sur le manga

Mais que c’est drôle, dramatique et sarcastique à souhait ! Kunitaro Tomoyasu bouscule le genre zombie, avec la surprenante vision de la vie après la mort de son protagoniste principal !! Il transcende ainsi tous les poncifs du genre « zombie » demeuré et survival !!! Le lecteur se retrouve totalement empathique vis-à-vis du personnage qui, pourtant, à un plan diabolique et particulièrement horrible à exécuter !! On suit les détails de l’histoire de ce qu’était ce « looser », avant sa transformation, grâce à des flashbacks savamment placés. Puis, ce retournement de situation, où, après avoir raté sa zombification, il peut devenir le maître du monde !!! Seul petit couac : la petite surprise affective qui l’attend au tournant !

Le mangaka de ce titre, Les affamés aux Éditions Akata, parvient totalement à nous convaincre de ce plan machiavélique en dressant un portrait assez sarcastique et caricatural de l’humanité !! Les graphismes sont assez poussés, afin de donner un maximum de crédibilité à toute l’histoire.

La conclusion :

Une surprise totale qui renverse les codes du genre ! Au départ, on se dit : « Mais bordel, c’est horrible ce truc » , mais les différents retournements de situations sont si drôles et désespérés, entre ce qu’on croit et ce qu’il se passe, que la lecture devient particulièrement drôle et jouissive !!

Un premier tome des affamés aux Éditions Akata, surprenant donc, qui laisse la place à toutes les éventualités pour la suite, qui sera, on l’espère, aussi décalée, dramatique et amusante !!!