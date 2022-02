La grande panthère noire est un nouveau titre de la collection La bibliothèque de Père Castor, des éditions Flammarion. Un livre réédité, de Paul François et Lucile Butel, paru en janvier 2022, qui présente un conte original, amusant, d’une panthère noire qui a terriblement faim…

La grande panthère noire a une faim terrible, si terrible qu’elle sort de la jungle pour chasser. Elle rencontre un lapin qu’elle dévore. Elle rencontre un petit cochon qu’elle mange. Elle rencontre une vieille chèvre qu’elle savoure et elle rencontre une grande vache qu’elle mange aussi. Mais les villageois ne sont pas contents, cela ne va plus ! Les hindous prennent leurs fusils et décident de partir à la recherche de la grande panthère noire. Ils entonnent un chant de guerre, pour se donner du courage. Les plus jeunes marchent devant. Aussi, le vieux chef marche derrière. Il découvre rapidement la piste de la panthère, en suivant les traces de ses grosses pattes noires, sur le sable.

Le récit est plaisant, formant une boucle amusante, pour les enfants qui s’en amuseront ! Le texte est simple et bien posé, transportant rapidement les jeunes lecteurs dans cette belle aventure dépaysante. La panthère vorace n’est pas acceptée par les villageois du coin et est prise en chasse. Mais l’animal va finir par ruser, après un long voyage, pour revenir rapidement sur ses pas et reprendre ses mauvaises habitudes ! Le félin sauvage n’a pas fini d’en faire voir aux villageois… Il n’y a pas forcément de chute, ni de morale, seulement que la vie est ainsi, qu’il n’y a pas toujours de solution, et qu’il faut savoir faire avec. Le dessin est expressif, simple, coloré et efficace.

La grande panthère noire est un petit livre, de la collection La bibliothèque du Père Castor, des éditions Flammarion, qui propose de découvrir ou redécouvrir une histoire amusante. Le récit en boucle de la panthère qui dévore tout et rôde un peu trop près des villageois qui s’agacent !