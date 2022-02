Duke – Au-delà de la piste

Au-delà de la piste est le sixième tome de la série Duke, d’Yves H. et Hermann, paru aux éditions Le Lombard, en janvier 2022. Une bande dessinée qui présente un western captivant, dans lequel on en apprend un peu plus sur l’enfance du héros, et de son frère Clem…

Un dénommé Mullins est interpellé par Ogden. Ce dernier est heureux de revoir l’homme, et qu’il est pu répondre à son invitation. Il le considère comme un ami et lui propose de le suivre, car il a quelque chose à lui montrer. Mullins descend de cheval et suit Ogden. Sa tente est gardée, car il vaut mieux être prudent ! A l’intérieur de la tente, Ogden demande à ne pas prêter attention au foutoir. Puis, il montre un coffre au fond de la tente. Mullins est invité à l’ouvrir pour découvrir ce qu’il cache. Il prend une pépite dans la main et l’observe, émerveillé. Derrière lui, Ogden explique que tout cela est extraordinaire. Il affirme que la montagne regorge d’or et qu’il a mis à jour un des plus gros filons de tout l’ouest. Ce qu’il y a dans le coffre est un maigre début, il faut donc imaginer la production, avec main-d’œuvre et outils modernes. Enfin, Ogden propose à Mullins de devenir son bras droit !

On retrouve Duke et son frère Clem, qui poursuivent leur route. Ils transportent une coquette somme, pour la rançon de Peg. Mais cette somme attise la convoitise de quelques personnages malintentionnés. Aussi, le voyage de Duke et Clem ne va pas être sans encombre. Ainsi, le western oscille efficacement entre les deux pistoleros, mais aussi les tentatives de Peg, pour s’en sortir et quelques flashbacks qui dévoilent le passé de Duke. La bande dessinée est bien rythmée et posée, assez captivante, avec quelques rebondissements efficaces. L’époque est rude et cruelle, pour tous les hommes, mais aussi les femmes et les noirs, dont leurs conditions sont ici survolées, mais néanmoins actées et réalistes. Le dessin est puissant, captivant, avec un trait fluide et dynamique, des personnages travaillés et expressifs et des paysages grandioses.

Au-delà de la piste est le sixième tome de la série western Duke, des éditions Le Lombard. Un album plaisant, dans lequel Duke et son frère poursuivent difficilement et non sans danger leur voyage, entre survie, coups bas, chasse à l’homme…