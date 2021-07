Mais où est Momo ? Vive les vacances – Éd. Les Grandes Personnes

« Mais où est Momo ? Vive les vacances » va vite s’imposer comme un incontournable des bibliothèques de nos bambins cet été. Andrew Knapp – web designer, photographe et grand voyageur – invite les enfants à suivre son chien Momo, à la découverte de tout un tas d’objets cachés au cœur de décors réalistes.

« Mais où est Momo ? Vive les vacances » aux Éditions Les Grandes Personnes

Momo est un héros bien connu des Éditions Les Grandes Personnes puisqu’il a été découvert via le 1er album d’Andrew Knapp, à savoir « Mais où est Momo ? Un livre où l’on cherche son chien ». Fort de son succès – plus de 11 500 exemplaires vendus en France, rien que cela – les enfants ont pu faire la connaissance de Momo, ce chien à la bouille attachante. Dans cette nouvelle version, Momo a un nouveau copain du nom de Boo, à retrouver sur tous les décors également.

Un cherche et trouve unique

Nous avons été conquis par l’idée d’un cherche et trouve au format plus que réaliste. Cela nous a permis d’apprécier le talent d’Andrew Knapp au travers des différentes photos sur le livre. Chacune d’entre elles correspond à un lieu bien différent. Le lecteur se retrouvera en immersion dans des décors de vacances, à la découverte d’objets cités sur le livre. Il aura le choix de se rendre à la plage, en plein cœur de la forêt, à la campagne, etc. La narration est visuellement organisée sous forme de double page. Il est question de retrouver les objets cités sur une page, dans le décor présent sur l’autre. Un système facile et ludique permettant aux enfants d’enrichir leur vocabulaire. Ils vont s’acclimater avec des lieux qu’ils ne connaissent pas encore. Ils auront sûrement envie de s’y rendre avec leurs parents afin de découvrir tout cela en vrai.

Ce livre cartonné est une pépite visuelle. C’est LE livre à glisser dans la valise cet été. Nous avons aimé l’idée de photographier chaque objet en gros plan. Les enfants auront plus de facilité à les retrouver dans le décor. Quelques surprises sont également présentes au fil des pages, comme des objets qui reviennent sans qu’ils ne soient cités sur le livre. Les petits vont s’amuser à commenter ce qu’ils voient. Ils vont craquer pour ces deux chiens absolument adorables : Momo et Boo.