Malik Djoudi était en concert au Stockfish : interview

En 2019, le public découvrait la voix envoûtante de Malik Djoudi interprétant « Tempérament », un titre électro-pop délicieusement entêtant. Un beau succès qui avait valu au chanteur, compositeur et interprète une nomination aux Victoires de la Musique dans la catégorie album révélation. Cinq ans plus tard, Malik Djoudi a sorti son quatrième album, « Vivant ». Si les titres de ses disques se réduisent à un seul mot (le premier s’intitulait « Un » et le troisième « Troie »), c’est qu’il aime aller à l’essentiel, pour dire des choses simples. « Vivant », est sans doute son meilleur album : il est lumineux, ancré dans le présent, sensible, touchant.

Samedi soir, Malik Djoudi était en concert à Nice, au Stockfish. Deux heures avant de monter sur scène, il a eu la gentillesse de nous accorder une interview, en toute simplicité.

France Net infos : Votre dernier album est sorti il y a quelques mois et vous êtes en pleine tournée. Dans vos concerts, vous parvenez à créer une communion avec le public…

Malik Djoudi : Avant, je faisais des concerts tout simplement. J’ai le sentiment que je faisais mes chansons, accompagné de musiciens et de musiciennes. Aujourd’hui, j’ai l’impression de faire un spectacle, d’avoir vraiment un début et une fin. J’ai eu la chance de travailler avec une belle équipe, que ce soit pour la scénographie ou la direction musicale. On a tous vraiment pensé ça comme un spectacle, avec aussi une meilleure production du son.

France Net Infos : Sur scène, vous interprétez des titres de votre dernier album « Vivant ». Il est un peu à part dans votre carrière. Vous avez dit qu’il avait la saveur d’un premier album…

Malik Djoudi : Quand je fais un album, j’ai toujours l’impression de repartir à zéro, comme si c’était mon premier disque. J’aime bien voir ça comme ça. J’ai toujours envie de me dire que le prochain disque que je fais sera le meilleur.

France Net Infos : Dans « Vivant », vous accordez une grande importance aux émotions. Il est peut-être plus intime que les précédents…

Malik Djoudi : Il est peut-être plus intime au niveau de ce que je raconte. Je me dévoile davantage, je pense. Mais sinon, au niveau musical, il est peut-être un peu plus affirmé et plus lumineux, je trouve. Et aussi peut-être plus abordable.

France Net Infos : Thomas Bangalter vous a donné des conseils pour cet album…

Malik Djoudi : J’ai eu cette chance. On a passé quelques heures ensemble dans mon studio. Je lui ai fait écouter certaines choses pour avoir son avis. Il m’a conseillé d’aller à l’essentiel.L’important, c’était ma voix et ne pas avoir énormément d’instruments. Ça m’a beaucoup aidé.

France Net Infos : Qu’est-ce qui vous inspire pour écrire les textes ?

Malik Djoudi : Je regarde autour de moi, je rencontre des gens, je voyage. Mais j’avoue que c’est surtout la mélodie, la sonorité des mots qui m’inspirent. Avec des mots simples, on peut faire de belles choses. On n’a pas besoin de fioritures. Ce que j’essaie d’obtenir dans ma musique et aussi dans mes textes, c’est de ne pas avoir d’artifices, de fioritures pour expliquer quoi que ce soit. Je m’efforce d’aller au but. Sincèrement, je pense que les belles choses sont des choses simples.

France Net Infos : Les avis sont très élogieux pour cet album. Que vous disent les gens quand vous les rencontrez ?

Malik Djoudi : Les retours sont super sur ce disque. Beaucoup de gens viennent me voir en me disant que mes chansons accompagnent leur vie. C’est vraiment très chouette !

France Net Infos : Vous aviez été nommé aux victoires de la Musique en 2020 dans la catégorie album révélation de l’année. Avez-vous des favoris pour cette année ?

Malik Djoudi : J’espère que Justice et Philippe Katerine vont gagner. J’aime aussi beaucoup Alain Chamfort. C’est un ami qui a fait la direction musicale de ses concerts.