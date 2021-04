Marqués, le premier tome

Marqués est le premier tome de la nouvelle série des éditions Delcourt, de la collection Comics. Une bande dessinée de David Hine et Brian Haberlin, parue en mars 2021, qui délivre un récit original, beau et puissant, animé par de nombreux personnages féminins.

C’était une belle nuit, malgré la pollution lumineuse, les étoiles étaient magnifiques, comme si elles avaient été en représentation, rien que pour elle. C’étaient les dernières étoiles qu’elle voyait. Un cri de douleur retenti et une grande luminosité envahit la pièce. Mavin entre dans la pièce et demande à Saskia si tout va bien et ce qu’elle a fait. Elle découvre la jeune fille mal en point, avec son glyphe en feu et ses yeux noirs. Saskia, quant à elle semble perdue, elle ne sait pas ce qui lui arrive et ce qu’il est arrivé à ses yeux. Mavin la prend dans ses bras, tentant de la rassurer et affirmant que ça va aller. Au fond d’elle Saskia ce dit que cela ne va sûrement pas, et que ça ne pourrait pas aller mieux… Saskia n’avait jamais voulu de toute cette merde ! Elle, tout ce qu’elle voulait c’était une chance de dessiner. C’est avec une publicité qu’elle avait réussie à se faire repérer par les Marqués…

Saskia découvre qu’elle a un talent particulier, aussi, elle se retrouve auprès de sorcières modernes, les Marqués, qui possèdent des glyphes, tatouages, qui permettent d’activer leur magie et pouvoir. Autrefois, avec l’aide des mages et des Shangen, elles ont combattu des forces occultes, notamment pendant la seconde guerre mondiale. Depuis, elles utilisent leur pouvoir plutôt de manière ludique, jusqu’à ce qu’une nouvelle terrible menace occulte apparaisse… La bande dessinée est originale, pleine de mystère et plutôt bien menée. En effet, le récit est captivant, bien ficelé, présentant une intrigue plaisante, dynamique, mystérieuse, puissante, faite de magie et de combats épiques, avec des personnages ayant chacun leurs propres pouvoirs. Le dessin est tout aussi puissant et plaisant, avec de nombreux détails et un découpage efficace et vif.

Marqués est une nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome présentant de sorcières modernes, avec des tatouages, sortes de glyphes magiques, qui vont devoir affronter l’une des leurs, enrôlée par des forces obscures et puissantes.