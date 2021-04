Le Twerk , cette danse provocatrice et sensuelle

Dans cette article, vous allez en apprendre un peu plus sur ce phénomène artistique qui consiste à remuer son corps, plus spécialement ses hanches et ses fesses par un mouvement de balancement et qui questionne beaucoup.

Le Twerk

Le twerk est une danse frénétique qui consiste à remuer son corps, plus spécialement ses hanches et ses fesses par un mouvement de balancement.Cette danse est devenue populaire dans les années 2013, lancée par Miley Cyrus et il y a même un site Planète twerk dédié à cette danse.

Pour bien danser le twerk, vous devez vous entraîner à plier vos genoux et à remuer vos fesses sensuellement avec des mouvements fougueux de va-et-vient.Le Twerk ressemble à s’y méprendre, aux danses africaines d’origine Ivoiriennes mais également Congolaises, tout en passant aussi par le Brésil et Caraïbe.

Dans sa configuration moderne, ce balancement voit le jour en Nouvelle-Orléans dans les années 90. On la découvre dans une séquence musicale dérivée du hip-hop afro-américain, dansée sur ces entre faits sur une “bounce music” frénétique. DJ Jubile, chanteur et emblème au cœur de ce mouvement, serait à l’origine du tout premier écrit de la chanson “Do the Jubilee All” dans les années 1993. Certains pensent plutôt, qu’elle a été inspirée par “dancehall queens” originaire de la Jamaïque, aussi en 1990.

Dès lors, réputée comme “sexuellement provocante”, le Twerk trouve sa popularité aux alentours de l’an 2000, et interprétée dans des tubs du moment par la chanteuse Beyoncé (dans Check On It) mais également par Justin Timberlake (dans SexyBack).

Le Twerk devient populaire dans les années 2013

C’est quand même l’année 2013 qui est le couronnement de cette danse.Dans la performance de Miley Cyrus aux “MTV Video Music Awards”, la précédente muse de Disney se livre à un twerk plus que sensuel entre les jambes de Robin Thicke, Twerk pour le moins inoubliable !.

“Le phénomène Twerk”

Une performance qui a engendré plus de 4 millions de tweets mais surtout des accusations virulentes , dénonçant Miley Cyrus d’usurpation culturelle.Effectivement, la toute jeune fille en pleine libération de son rôle de petite fille bien sage chez Disney a démontrer exactement la manière avec laquelle l’univers des stars récupèrent la culture africaines, attaché à une parité qui ne leur appartient pas.L’année d’après, en 2014, c’est Taylor Swift qui la tente, de manière humoristique, dans son clip Shake It Off.

Néanmoins, ce phénomène Planète Twerk est si puissant que la danse “twerk” apparaît dans le Oxford Dictionary Online en 2013 et il en donne cette signification Citation ; “Danse sur de la musique populaire accompagnée d’un mouvement provocateur des hanches, lent et saccadé, mimant un effet de transe”.

Le Twerk sera également exploité par Maïmouna Coulibaly en créant la BOOTY THERAPY Concept.

La BOOTY THERAPY a pour intention principale de faire remuer les fesses de toutes les personnes qui désirent prendre en charge leur corps, en assumant leur féminité !

En pratiquant les danses Afro-Urbaines tels que le Coupé Décalé, la Ragga Dancehall,

le N’Dombolo, le Kuduro, ou le Naïja, etc… On cultive le “lâcher prise” et l’on exprime toutes nos émotions pour un bien-être absolu de son cœur et de son mental.

En pratiquant la Booty Therapy, nous éliminons tous nos tracas quotidiens et nous vivons pleinement !