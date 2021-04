Hard Rescue Part 1/2 – Les Humanoïdes Associés

Partagez





Lorsque le plus grand « capital boursier » de la planète, décide d’investir dans une expédition pour l’Antarctique, c’est pour y étudier un bien étrange artefact. Et ce sont les mercenaires de la « Hard Rescue » qui vont être missionnés pour découvrir ce qui se cache depuis si longtemps sous la glace !

Une première partie intitulée La baie de l’artefact, parue chez Les Humanoïdes Associés. Disponible depuis le 24 Mars 2021 !

Le décor :

Sicile, 1938 … Un vieil homme lit paisiblement le journal en terrasse. On y apprend la disparition d’un jeune physicien …

Ecosse, 1996 … Caleb est un petit garçon aussi aventureux que son grand père. Aujourd’hui, il décide d’escalader une falaise abrupte, afin d’obtenir un cliché exceptionnel des macareux qui y nichent. Mais, sa main glisse, et il tombe dans la mer quelques mètres plus bas. Après cette aventure dangereuse, le vieil appareil photo de grand-père est complètement foutu …

Soudan, des années plus tard … La capitaine Mc Kay et son équipe transportent un chargement de valeur. Ils tombent dans une embuscade, mais des « sur-hommes » en combinaisons spéciales les sauvent in extremis.

Après un long black out, ceux-ci se réveillent dans l’avion du patron de la K2 Corp., et découvrent qu’ils sont missionnés pour enquêter sur une structure gigantesque coincée dans les glaces de l’Antarctique …

Le point sur la BD :

Adapté des romans d’Antoine Tracqui, Hard Rescue aux Éditions Les Humanoïdes Associés, se transforme en BD sous la plume d’Harry Bozino, dont je vous ai déjà parlé (Cf : L’ange aux ailes de lumières) et les crayons de Roberto Meli.

Les auteurs déploient tout leur talent pour développer un scénario initial particulièrement tentaculaire ! Grâce à une succession d’évènements sur plusieurs décennies, l’intrigue mêle plusieurs sujets, dont certains tirés de la réalité. Science-fiction, écologie, technologie et Histoire, sont les principaux thèmes déployés. Chacun des sujets prend une place de choix au fil de la lecture. Le secret du scénario de Bozino, c’est de distiller les informations petit à petit pour nous embarquer dans une course au trésor haletante. On obtient une dynamique et une richesse incroyable, dans cette première partie, où l’équipe des « Hard Rescue » se retrouve mise à l’épreuve. Toutes en nuances et gravité subtile, les planches de Roberto Meli, colorisée par Chiara di Francia, trainent le lecteur dans cet « enfer » blanc pleins de mystères.

Ma conclusion :

Un premier tome étrange et fascinant qui résiste aux codes de la BD de science fiction. Car, les auteurs nous trainent sur des chemins bien plus tortueux ! Et bien plus renseignés que vous ne pouvez le penser : Historique et anticipatif. Les sujets s’entremêlent pour nous conduire à la surprise finale … Hard Rescue, la baie de l’artefact aux Éditions Les Humanoïdes Associés n’a pas fini de nous étonner, surtout avec le final de cette première partie, qui ne nous laisse comme choix que de trépigner d’impatience jusqu’à la sortie de la suite !!!