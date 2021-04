Mais où sont mes doudous ? – Une histoire en photos

Mais où sont mes doudous ? est un livre de Martine Camillieri, paru aux éditions Nathan, en mars 2021. Un ouvrage original, par une artiste engagée, présentant une histoire simple et adaptée aux jeunes enfants, dans un univers singulier et décalé, fait de photos.

Une petite poupée interpelle les jeunes lecteurs depuis sa fenêtre. Elle présente sa maison et salue tout le monde. Elle sort de son lit et demande où sont ses doudous. Elle regarde tout autour d’elle, et réalise qu’ils ne sont pas dans sa chambre. Elle va dans une autre pièce, passe, avec sa poussette, devant une commode et constate qu’ils ne sont pas ici non plus ! Un peu plus loin, dans la chambre des parents, elle entend papa faire beaucoup trop de bruit, tout comme le chat. Tous deux dorment à point. Les doudous ne sont toujours pas là !

Ainsi de suite, la poupée passe de pièce en pièce, pour tenter de retrouver ses doudous. L’histoire est simple, le texte également, afin que les plus jeunes puissent s’y retrouver. Le dialogue de l’enfant, la poupée est répétitif et plaisant, pour les enfants. L’univers est, par contre, original et décalé, avec ces photographies et surtout les éléments de décor et les personnages. En effet, c’est à partir de jouets trouvés, perdus et recyclés que l’autrice va créer un univers particulier, les mettant en scène, dans des décors et accessoires tout aussi recyclés. Un travail minutieux pour réussir à obtenir, malgré tout, des images dynamiques et vivantes. Un univers de plastique et de couleur qui prend vie et qui amuse, invitant aussi les enfants à développer leur imagination et à se créer ainsi des histoires.

Mais où sont mes doudous ? est un livre original des éditions Nathan, un ouvrage cartonné et adapté aux petites mains, présentant une histoire simple et amusante, dans un univers particulier et décalé, fait de jouets récupérés, recyclés et détournés ici, pour le plus grand plaisir des petits.