A la recherche du sens perdu – Petit précis des grands dilemmes philosophiques, signé Frank Martela, est paru en mars 2021 aux Editions Alisio.

Qu’est-ce que le bonheur ? Est-ce un objectif en soi ? Quel sens donner à la Vie ? Une multitude de questions que l’on s’est tous (ou presque) posées un jour ou l’autre. Et alors que les valeurs occidentales modernes tendent à perdre de leur légitimité et de leur bien-fondé, la philosophie continue, elle, de tenter de donner du sens à l’existence.

Selon l’auteur Tim Kreiner, « Le fait d’être débordé apporte une sorte de réconfort, un faux-fuyant contre le vide existentiel ».

Dans son livre A la recherche du sens perdu, Frank Martela, philosophe et chercheur en psychologie spécialisé dans la question du sens de la vie, nous invite à découvrir la richesse de l’existence, au-delà de son apparente absurdité.

En effet, l’auteur nous offre des pistes de réflexion afin que nous trouvions le sens de notre vie en nous, pour ne plus courir derrière un sens prétendument universel. Altruisme, bienveillance, connexion aux autres, indépendance, liberté, accomplissement, autonomie, contribution… Voilà des valeurs qui donnent du sens à la vie, à nos vies, selon Frank Martela. En se basant sur ces notions, nous nous reconnectons à nous-mêmes et aux autres et nos actions quotidiennes se remplissent automatiquement de sens.

A la recherche du sens perdu est un ouvrage particulièrement brillant, exaltant, autant pragmatique que philosophique. On ne peut que se laisser porter par les notions et théories développées par l’auteur, qui ne manquent pas de nourrir nos réflexions ainsi que le sens que l’on donne à notre vie. A lire de toute urgence, tout simplement !

