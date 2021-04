Dans leur collection Développement personnel pour petits et grands, les excellentes Editions de l’An-Vi présentent un nouveau type de cahier d’activités : Mes jolies licornes, apprends à te concentrer en t’amusant, dès 5 ans.

La particularité de ce cahier est qu’il joue un double rôle. Il se présente sous la forme d’un carnet d’activités classique, avec des jolis dessins à colorier, des jeux de maquillage, de déduction, de créativité mais aussi des exercices de précision et d’invention. Cependant, le plus de ce carnet réside dans le fait qu’il constitue également un outil destiné à renforcer le lien entre vous et votre enfant, en servant de médiateur au jeu et à l’amusement.

Une thématique tendance : En choisissant le monde magique des licornes, vous proposez à votre enfant d’ouvrir son imaginaire avec une thématique très appréciée actuellement. De plus, votre enfant va pouvoir s’approprier entièrement ce carnet d’activités en le personnalisant pour créer son propre univers. Ainsi, on lui offre la possibilité de donner un nom à chaque licorne et d’inventer ses propres histoires avec ses propres personnages.

Des conseils pour progresser : Ce carnet est un outil parfait pour aider les parents à présenter une proposition alternative aux écrans qui prennent beaucoup trop d’attention à nos enfants. Mes jolies licornes contient des activités variées pour stimuler la créativité des enfants sans les lasser. Chaque page est différente de la précédente aussi bien dans l’esthétique, que dans l’activité qui est proposée. Vous n’avez qu’à vous laisser guider par les consignes notées en haut de la page que vous lirez à votre enfant. En accordant une place active au parent, ce carnet permet de renforcer le lien en vous plaçant dans le rôle du transmetteur de savoir.

Des dessins originaux : Votre enfant sera ravi de s’immerger dans le monde merveilleux des licornes, en retrouvant la famille des Chalicornes, la crèche des bébés-licornes, les séances de maquillage de licornes, la famille des Licornange et tout un monde qu’il va pouvoir créer lui-même. L’imagination des enfants est débordante, on le sait, ce carnet d’activités lui offre la possibilité de creuser dans ce terreau pour donner libre cours à sa créativité en s’appropriant un univers qu’il aura construit de toutes pièces.

Retrouvez les autres publications de la collection “Développement personnel” des Editions de l’An-Vi en cliquant ici.