The Luka State”Fall in Fall out » : le quatuor rock indépendant qui monte monte monte !

The Luka State”Fall in Fall out » . Ce jeune quatuor britannique incarne l’une des britpop les plus bouillonnante de la planète rock. Après avoir passé dix ans à se forger une identité sonore sur les routes du Royaume Uni, le groupe sort enfin son premier album.

Comme des milliers de groupes sur la planète, The Luka State nait à la suite d’une jam entre potes musiciens à Winsford (Cheshire), une communauté du nord-ouest de l’Angleterre, située à mi-chemin entre Liverpool et Manchester. La ville est surtout connue pour l’extraction du sel, mais étant à proximité de ces deux bastions du rock , les quatre ados ont commencé à faire de la musique ensemble dès 2012. Ce qui ressemblait au départ à une vaste blague est devenue réalité. Une réalité qui dépasse aujourd’hui largement un rêve d’adolescents. Après 9 ans de concerts et de premières parties au Royaume Uni, Conrad Ellis (chant), Sam Bell (basse) Jake Barnabas (batterie) et Lewis Pusey (guitare) nous accrochent aujourd’hui avec un stadium rock héroïque parfaitement opérationnel. Voici 12 titres pop rock catchy, dotés d’une forte personnalité britpop, qui n’a de cesse de nous étonner au fil des écoutes. Du planant à l’adrénaline, de la fureur à l’élégance, la magie opère de bout de bout grâce au charisme de Conrad Ellis qui alterne entre chants à gorge déployée « Bury me » et parties vocales plus mélodieuses « Fall In Fall Out ».

Ce premier album est un recueil de petites graines évolutives comme on en trouve chez Supergrass ou chez les Gallois de Stereophonics. De bout en bout, les compositions sont de véritables accroche-cœurs « Kick In The Teeth » où le son distordu des guitares fusionne aux basses pour se prendre dans une spirale vertigineuse dont il est impossible de sortir. « Feel It » est une tournerie prête à enflammer les grandes scènes internationales. Ici l’auditeur est face à un véritable « wall of sound » une cathédrale sonore charpentée de guitares lourdes et vrombissantes. Soutenue par une basse batterie qui groove, « Real Thing » nous entraine dans une ivresse à nous faire tourner la tête. Composition hypnotique, « Room’s On Fire » se plante immédiatement au creux de vos oreilles et vous redescend le long du corps pour faire bouger vos pieds. De bout en bout « Fall In Fall Out » dégage un univers pop qui vous envoûte par ces riffs mordants, puissantes structures rythmiques et ces basses rondes qui fusent dans tous les sens, comme aspirées par une spirale vertigineuse. Un croisement de titres rock, entrecoupé de vraies ballades « Bold ». Des titres chantés avec un grand soin pour les harmonies vocales et destiné à nous faire planer tout là-haut dans les étoiles.

Jean-Christophe Mary

Fall In Fall Out (Shelter/ Bmg)