Tarzan Seigneur de la jungle est une bande dessinée, une adaptation fidèle, sombre et violente du premier roman d’Edgar Rice Burroughs, parue aux éditions Soleil, en mars 2021. Un bel ouvrage de Christophe Bec et Stevan Subic, qui présente un monument de la littérature, ainsi qu’un personnage emblématique.

Dans la jungle, en Afrique équatoriale, un bébé pleure. Dans une cabane, perchée dans les arbres, un homme entend des bruits au-dehors. En se retournant, il constate que des singes sont venus jusqu’à lui. Terrifié, il court vers son fusil. Malheureusement, il est battu à mort par un grand singe. Une femelle regarde le petit enfant pleurer et crier, alors que les autres singes regardent et observent les objets curieux qui remplissent la cabane. Accidentellement, un singe arrive à tirer avec le fusil. Pris de panique, tout le monde se sauve. La femelle repart avec l’enfant, laissant un petit singe mort, dans le berceau du tout petit. Elle le protège des autres et arrive à lui donner le sein. Deux ans plus tard, l’enfant s’accroche à sa mère adoptive, pour se promener, il tente des approches vers d’autres singes pour se faire accepter…

Ainsi, le bébé humain va grandir au milieu d’un groupe de grand singe, toujours protégé par sa mère adoptive, qui le soignera plus d’une fois. Curieux, il va comprendre qu’il n’est pas comme ceux de son groupe, qu’il est un humain, grâce notamment à ses nombreuses visites à la cabane perchée. Il va réussi à se cultiver un minimum, avec l’aide d’une encyclopédie pour enfants. Mais il sait également que sa seule famille est les singes… Le récit est fort et puissant, présentant une bande dessinée captivante et terrifiante à la fois, avec cet enfant captif de la jungle, dans un lieu dangereux, qui finit par survivre grâce à l’amour et le dévouement d’une mère adoptive sans failles. L’histoire est violente, mais aussi émouvante par moments, touchante, de par les différents sentiments du personnage principal. Le dessin est tout aussi puissant, avec un trait vif, clair et précis, offrant des planches et cases aussi terrifiantes que belles.

Tarzan Seigneur de la jungle est une belle adaptation, parue aux éditions Soleil, qui invite à découvrir un récit fidèle, sombre et violent, autour de ce célèbre personnage, qui grandit dans la brutalité de la jungle, pour tenter de survivre parmi un groupe de singes.