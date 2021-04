“Roxane”, l’adaptation musicale de Cyrano de Bergerac, sera à Nice en juin

Une adaptation musicale de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, créée à Nice et avec une équipe entièrement azuréenne ? Voilà de quoi faire très envie. Roxane sera sur le port de Nice à partir du mois de juin pour vingt représentations avant une tournée nationale puis internationale en 2022.

Roxane, une adaptation musicale de Cyrano de Bergerac

Gil Marsalla, directeur de la société Directo Prod, et à qui l’on doit notamment Piaf ! Le Spectacle et Piaf Symphonique au succès international, s’est entouré d’un duo d’auteurs expérimentés, Philippe Hattemberg et Stéphane Brunello, pour écrire Roxane, l’adaptation musicale de la célèbre pièce d’Edmond Rostand. Ils ont fait le choix de transposer l’intrigue et les personnages à une époque contemporaine et dans l’univers du spectacle vivant.

Roxane, l’héroïne de ce projet, est une jeune femme qui rêve de devenir danseuse étoile. Elle a pour confident Cyrano, un auteur compositeur qui l’aime en secret. Il compose pour Christian, un jeune chanteur prometteur, qui va tomber amoureux de Roxane. La jeune femme fera également tourner la tête de De Guiche, le producteur de Christian, cynique et sans scrupules. Les auteurs ont eu l’idée de faire raconter l’histoire par La Récitante, une mystérieuse voix féminine, dont on comprendra qu’elle est celle de Roxane, plus âgée.

Une création niçoise

Il existe de nombreuses adaptations de Cyrano de Bergerac mais celle-là a une saveur vraiment particulière. Après une année sans vie culturelle, ce spectacle va mobiliser des artistes et des techniciens exclusivement locaux. Une formidable aventure humaine portée par une équipe de passionnés.

Pour incarner les cinq personnages principaux et la Récitante, les créateurs du spectacle ont donc fait appel à des artistes ancrés dans la région, habitués à la scène.

Joséphine Cosoleto sera Roxane, l’héroïne de cette comédie musicale. Issue d’une famille de musiciens, elle s’est souvent produite sur scène avec la formation Baby J & the J’s Band. Les Niçois mais aussi les téléspectateurs de TF1 la connaissent bien puisqu’elle a été demi-finaliste de la saison 9 de The Voice.

Quant à Cyrano, l’amoureux secret de Roxane, il sera interprété par Olivier Laurent, qui a déjà chanté sur de nombreuses scènes internationales, de New York à Moscou, en passant notamment par Paris, Beyrouth, Londres ou Bruxelles…

Romain Dos Santos incarnera Christian. Depuis l’âge de dix ans, il participe à de nombreux concours de chant, en parallèle de sa formation artistique à la Diamond School de Cannes. Après avoir été découvert comme Joséphine Cosoleto dans la saison 9 de The Voice, il se lance avec son premier titre « On parle ».

De Guiche, le producteur sans scrupules lui aussi amoureux de la belle Roxane, sera interprété par Bertrand Borgognone, un chanteur, guitariste et compositeur varois qui arpente les scènes depuis vingt ans au sein de diverses formations pop, funk, soul, electro-jazz et jazz.

La Récitante prendra la voix de trois comédiennes en alternance : Muriel Mayette-Holtz, la directrice du Théâtre Nationale de Nice, Noëlle Perna, bien connue sous les traits de « Mado la Niçoise », et Isabelle Servol, artiste polyvalente, comédienne, chanteuse et professeure de théâtre.

Pour la musique, il faudra compter sur Stéphane Brunello lui-même. Il sera accompagné de Sébastien Machado et de Philippe Villa.

Sur le Port de Nice avant une tournée nationale puis internationale

Cette création niçoise ne pouvait pas démarrer ailleurs qu’à Nice. Ce sont donc les spectateurs de la capitale azuréenne qui pourront voir les premiers Roxane dès le mois de juin, dans le magnifique cadre du Port. Dès le samedi 5 juin, et pour vingt représentations, un théâtre ambulant spécialement conçu pour l’occasion, accueillera le public. Il sera installé sur l’esplanade de la Douane, au sein du Quai Amiral Infernet. A noter que Roxane apportera son soutien aux restaurateurs et commerces de proximité situés autour du Port de Nice, notamment dans le cadre des dîners-spectacles organisés en collaboration avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Nice.

Après Nice, le spectacle sera en tournée de rodage de juillet à septembre et partira en tournée nationale puis internationale au printemps 2022.

On a hâte de voir Roxane et de retrouver le bonheur d’assister à un spectacle, au milieu du public.

Pour réserver les places : www.roxanelespectacle.com, www.weezevent.com/Roxane, ou à la FNAC en boutique ou en ligne.