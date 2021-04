Secrets d’un fan de Fortnite – La quête d’un joueur vers la Victoire Royale !

Secrets d’un fan de Fortnite est un roman, pour les jeunes lecteurs et fans, à partir de 7 ans, des éditions 404. Un livre non officiel présentant une histoire hilarante, une aventure pleine d’astuces sur Fortnite, entre conseils et secrets indispensables pour avancer dans le jeu.

C’est mardi et le moment de la pause de midi, Tyler va dans la cour, pour rejoindre ses copains. Alors qu’il approche d’eux, il entend une partie de leur conversation. Tyler se dit qu’il en a marre de les entendre encore parler de Fortnite. Léon parle de ses exploits, expliquant qu’il a trouvé un pompe épique et éliminé trois gars qui étaient dans le même bâtiment. Ellie ne le croit pas et explique qu’on ne trouve jamais un pompe épique par terre, comme ça ! Mais les quatre amis ne semblent pas se mettre d’accord. Tyler, lui reste sur le côté et ne dit rien, car il n’a jamais joué à Fortnite.

En effet, Tyler ne sait pas et n’a jamais joué à Fortnite, aussi, pour participer aux conversations, avec ses copains, il a décidé de s’y mettre ! Oui, il n’est jamais trop tard pour s’y mettre… Mais avant, il donne quelques explications sur le jeu principal et sur le mode Battle royale, devenu plus populaire que le jeu initial. C’est avec son voisin et copain Alfie, qui ne joue pas non plus à ce jeu, qu’il va faire ses premiers pas sur Fortnite. Un début difficile, avec plusieurs tentatives pour ne pas mourir rapidement après l’atterrissage… Le récit, pour les jeunes lecteurs, oscille habilement entre l’histoire de Tyler et les astuces pour réussir et débuter sur Fortnite. Les personnages sont plaisants, amusants et attachants, entre rivalités et amours, chacun doit trouver sa place, tant dans le jeu que dans la réalité, pour tenter de plaire à une fille. Le roman est également amusant, avec des situations cocasses, tant dans le jeu, que dans la réalité, et avec réellement plein de conseils et d’astuces, pour débuter correctement, comme Tyler. Des illustrations accompagnent parfaitement le récit, permettant de s’immerger plus facilement.

Secrets d’un fan de Fortnite est un roman des éditions 404, qui propose une aventure entre jeu et réalité, pour Tyler, qui pour se rapprocher de ses amis, et pas que, va se mettre un peu tardivement à faire ses premiers pas dans ce jeu devenu culte !