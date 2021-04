Menthe et Primevère – Mon premier potager

Menthe et Primevère est une box, ou plutôt des box, pour s’éveiller à la nature et créer son propre potager. Ainsi, une première découverte, pour les enfants, peut se faire à travers la box Mon premier potager, très complète et ludique, parfaite pour cette saison, mais aussi pour occuper les bambins entre vacances et confinement.

Menthe et Primevère est une marque française qui teste et conçoit entièrement des box familiales, autour de la nature et du jardin. Un bel éveil est ainsi proposé aux enfants et aux parents, à travers des semis, plantations et activités. Des box variées sont proposées, autour des saisons, pour découvrir ce rythme, ou du mois, selon les envies de chacun et pour les plus curieux.

Pour cette première approche et découverte, tout comme pour ce printemps, France Net Infos a préféré tester la box Mon premier potager. Un coffret simple et pourtant assez complet, qui se compose d’un livret, d’un sachet de 8 pastilles de tourbes déshydratées, de 5 sachets de graines et de 5 signets en bois. Les enfants vont pouvoir faire des semis de pois nains, tomates groseille, ciboulette, d’aubergine et de radis ronds. Un petit et premier potager, avec quelques essentiels et basiques, pour tenter de plaire au plus grand nombre. Le choix des plants est plaisant, plutôt réussi, avec tomates, herbes aromatiques et radis. Les deux autres seront selon les goûts et les envies.

Le livret est adapté aux enfants, proposant de créer un chouette potager, et offrant quelques conseils pour bien démarrer. L’utilisation des pastilles pour semis est également bien détaillée, pas à pas, avec photographies. Pour repiquer les plants, les explications sont également données, pour être sûr de réussir son potager. Un zoom sur les tuteurs, pour certains plants, est également à retrouver. Ainsi, chacun des légumes ou herbes aromatiques, trouve une présentation plus soignée par la suite. Du semis jusqu’à la récolte, les enfants vont pouvoir, seuls, récolter dans leur petit jardin, leurs propres légumes ! Des recettes et une observation des arbres fruitiers viennent compléter le livret, qui devient ainsi ludique et instructif.

L’activité autour du potager est quotidienne, elle amusera les enfants, qui apprendront aussi à être patient et à observer, pour ensuite goûter au plaisir de légumes frais et bio, à manger cru, tout simplement, ou en recettes. L’approche à la nature est simple et plutôt efficace, avec une fierté pour les enfants à réaliser eux-mêmes un petit potager adapté à leur taille et leur temps. Quelques plants, pour voir des légumes variés grandir et mûrir, pour être ensuite dégustés en famille.

Menthe et Primevère est une marque française de box autour de la nature et du jardin, qui propose aux enfants d’observer et de découvrir, à travers des graines à semer, la nature qui s’éveille, entre patience et partage, avec l’aide d’un livret très complet et intéressant, proposant conseils, astuces et recettes.

