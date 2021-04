La Conspiration hongroise de Philippe Grandcoing paru aux Ed. De Borée

Dans leur collection Vents d’Histoire, les excellentes éditions De Borée présentent le quatrième tome des enquêtes d’Hippolyte Salvignac : La Conspiration Hongroise de Philippe Grandcoing.

L’argument du livre :

Paris, printemps 1909. L’inspecteur Lerouet est confronté à un cadavre anonyme retrouvé poignardé en pleine rue, l’obligeant à faire appel à son vieil ami Hippolyte Salvignac et à Léopoldine, sa compagne, artiste peintre à la sensualité débordante. Au fil de leurs investigations, ce trio d’enquêteurs exhume un mystérieux complot politique aux ramifications internationales, alors que se multiplient les assassinats dans la communauté des artistes hongrois exilés en France.

Au moment même où Clemenceau perd le pouvoir, réussiront-ils à sauver l’Europe de la catastrophe ? Leurs aventures vont les mener jusqu’à la Vienne de Klimt et de Freud, à la découverte de la capitale de toutes les audaces intellectuelles et artistiques de la Belle Epoque, où se cache la clé de l’énigme.

Ce quatrième volume des enquêtes d’Hippolyte Salvignac plonge une nouvelle fois le lecteur dans l’univers des années 1900, où se mêlent traditions et modernité dans une inexorable marche vers l’apocalypse de la guerre.

Quelques mots sur l’auteur :

Historien spécialiste des XIXe et XXe siècles, Philippe Grandcoing a publié de nombreux ouvrages, notamment huit volumes de la collection des ” Grandes affaires criminelles ” chez De Borée. Après le succès des deux premières aventures d’Hippolyte Salvignac, il récidive avec un troisième opus, embarquant le lecteur dans le tourbillon de la Belle Epoque, sur les traces d’un monde qui nous est si familier et pourtant si étranger.

Philippe Grandcoing a obtenu le Prix “Un auteur, un coup de coeur” du Conseil des Sages – Foire du livre de Brive 2019 pour son ouvrage Le Faubourg des diaboliques.

Mon avis de lectrice :

J’ai pris un immense plaisir à me plonger dans cette Conspiration hongroise, d’abord parce que j’ai grandi avec le feuilleton “Les brigades du Tigre”, et aussi parce que je suis passionnée d’Histoire. Si vous êtes aussi dans ce cas, ce n’est même pas la peine de lire mon ressenti jusqu’au bout, vous pouvez y aller les yeux fermés !

J’ai beaucoup aimé la plume de Philippe Grandcoing, cette élégance du style qui colle parfaitement à l’époque à laquelle se situe l’action de son livre. Pendant ma lecture, je me suis surprise à regarder avec de plus en plus de précision plusieurs fois d’affilée la magnifique couverture du livre. Ce Paris des artistes des années 1900, avec ces femmes aux toilettes étudiées, aux chapeaux élégants, ces hommes portant fièrement la moustache et le haut de forme ! Toute cette ambiance est extrêmement bien retranscrite dans l’ouvrage.

Par ailleurs, j’ai aussi beaucoup aimé le polar en lui-même, avec ces différents protagonistes, le suspens qui va crescendo, et les rebondissements. Le vocabulaire soutenu de l’auteur met particulièrement bien en valeur tous ces éléments de la trame narrative.

Enfin, le contexte sous-jacent qui annonce le plus cruel et inutile des conflits mondiaux apparaît en fil rouge pendant toute la lecture. Avec grand talent, l’auteur insuffle à cette enquête une dimension historique que j’ai beaucoup appréciée. On sent derrière chaque phrase la patte de l’historien qui se double d’un grand auteur.

Vous pouvez faire confiance à Philippe Grandcoing pour vous transporter dans le temps avec cette nouvelle enquête d’Hippolyte Salvignac : La Conspiration Hongroise paru aux Editions De Borée. Belles lectures !