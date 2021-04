Comment télécharger des vidéos YouTube en ligne

Tout au long de la journée, vous pouvez regarder de nombreuses vidéos en ligne. Parfois, vous aimeriez pouvoir sauvegarder certaines de ces vidéos afin de les utiliser à des fins éducatives ou informatives.

C’est pourquoi le téléchargement de vidéos de YouTube peut s’avérer une tâche nécessaire. Nous voulons vous donner tous les détails sur ce processus : sa légalité/illégalité, les outils et les moyens de le faire.

Télécharger des vidéos YouTube… est-ce légal ?

Nous sommes nombreux à nous demander dans quelle mesure il est légal de télécharger des vidéos de YouTube. La vérité est qu’il existe certaines raisons pour lesquelles l’utilisation d’une youtube downloader peut être légitime. Fondamentalement, ces utilisations se situent à des fins éducatives et expositives, où nous pouvons utiliser une vidéo pour en parler et parler de l’auteur dans un cours où nous ne disposons pas d’une connexion sécurisée ou pour extraire un fragment lors de son analyse.

Cependant, l’usage loyal franchit ses limites si nous utilisons ces vidéos pour notre propre bénéfice ou même si nous les utilisons sans discernement dans notre lecteur. Il s’agit d’une question compliquée car, malgré le fait que vous “ne devriez pas” télécharger des vidéos de YouTube, il existe plusieurs outils en ligne qui permettent le téléchargement de pièces audiovisuelles et que Google maintient comme valides. En ce sens, aucune distinction n’est faite entre une utilisation légitime ou non, et la plupart des vidéos youtube downloader sont autorisées à être téléchargées.

Télécharger des vidéos de YouTube

Dans le domaine des applications et de la technologie, nous insistons toujours sur l’importance d’une utilisation responsable de ces outils, qui peuvent être très utiles si nous voulons utiliser les vidéos youtube downloader à des fins légitimes et éducatives. Si c’est votre cas et que vous avez besoin d’utiliser ces outils, dans le point suivant nous parlerons des outils les plus appropriés pour télécharger vidéo tik tok.

Façons simples de télécharger des vidéos YouTube

Maintenant que nous avons bien compris les utilisations légitimes du youtube downloader, nous vous présentons une série d’outils qui peuvent vous faciliter la tâche. Comme toujours, vous les utilisez à vos propres risques :

YouTube Premium, l’application officielle pour télécharger des vidéos

YouTube Premium est la première option que nous pouvons vous proposer lorsqu’il s’agit de télécharger des vidéos de YouTube. Il s’agit d’une application officielle du portail lui-même qui, moyennant un abonnement, vous permet de profiter de vidéos sans publicité et de les apprécier hors ligne à tout moment.

Cela peut être votre option si vous voulez avoir la sécurité et la confiance d’avoir une application réalisée par la plateforme officielle. Bien que, oui, cela implique un coût économique mensuel.

SaveFrom, Web + Widget pour télécharger des vidéos de YouTube