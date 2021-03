Bonnes habitudes mauvaises habitudes – Les secrets de la science pour adopter des routines positives et s’y tenir !, signé Wendy Wood, est paru en janvier 2021 aux Editions Alisio.

Prendre une décision ferme et faire preuve de volonté sont deux actions importantes pour changer ses habitudes. Mais suffisent-elles ? Peut-on vraiment les faire évoluer grâce à notre mental, au conscient ? Chacun le sait, à son niveau, les habitudes sont difficiles à changer, même lorsque l’on connait leurs impacts négatifs dans notre quotidien. D’autant qu’elles représenteraient 43% de nos actions journalières que l’on pourrait considérer comme “automatiques”.

Dans son ouvrage, Wendy Wood nous invite à plonger dans nos mécanismes inconscients et neurologiques afin que l’on puisse comprendre comment les habitudes, bonnes ou mauvaises, fonctionnent dans nos vies.

Tout y est pour nous aider à prendre nos habitudes inconscientes en main ! Psychologue et professeure de psychologique et de business, l’auteure s’appuie sur de nombreuses études scientifiques, menées auprès de publics différents, qu’elle ne manque pas d’expliquer et de détailler. Il en ressort notamment que le contexte et la répétition ont un impact fort pour qu’une nouvelle habitude apparaisse.

Bonnes habitudes mauvaises habitudes est un essai de vulgarisation scientifique fascinant à lire de toute urgence. L’auteure nous offre des clefs de compréhension pour améliorer notre quotidien en mettant en place de bonnes habitudes tout en nous permettant de conscientiser et d’éviter les pièges des habitudes limitantes. Un vrai coup de coeur !

