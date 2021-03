Pourquoi engager un perceptionniste mentaliste pour votre événement

Vous avez un événement et vous réfléchissez à engager une animation pour aiguiller celui-ci mais vous ne n’y connaissez rien en animation et donc vous vous demandez oui mais laquelle? Comment peut-elle s’insérer dans ma soirée ? Sous quel format ?

Un mentaliste est la solution idéale pour animer votre soirée et parmi les différents illusionnistes, mentalistes, artistes, animateur de soirée, Christophe Ambre est le meilleur choix. Nous allons vous expliquer pourquoi ce mentaliste de grand talent est l’option idéal de divertissement peu importe le genre d’événements que vous organisez, l’âge de vos invités que ce soit un cocktail, un mariage, un anniversaire, une fête, un repas de soutien ou une soirée corporative. Sa magie demeure très flexible et peut être adaptée selon vos besoins. Grâce à son charme spontané, enchanteur disent certain et ses manières humaines, vous verrez que votre événement se démarquera et laissera des souvenirs impérissables à vos invités ! Alors, ne vous questionnez plus et laissez place à un véritable créateur d’émotion et d’étincelles magiques pour tous vos futurs événements en engageant Christophe le mentaliste Suisse. S’il n’est pas disponible, il peut vous recommander des confrères avec lesquels il a déjà travaillé et en qui il a toute confiance quand a leur professionnalisme.

Il combine toutes les qualités artistiques et humaines pour faire de votre événement un moment dont vos convives et vous-même se souviendront pour longtemps

un mentaliste pour votre soirée d’entreprise

Il est toujours compliqué de trouver une animation pour animer une soirée d’entreprise, qui rentre dans le format de l’événement que nous organisons et qui est suffisamment flexible pour pouvoir s’adapter au dernier moment aux aléas de la soirée. Parmi la multitude d’animation possible, celle qui est surement la plus flexible et modulable est l’animation magique, celle-ci plaira à coup sûr à la majorité de vos clients ou partenaires. Christophe Ambre transformera votre soirée en une expérience inoubliable. Avec sa grande dextérité en tant magicien mentaliste du divertissement, il émerveillera vos spectateurs en peu de temps. Vous organisez une conférence pour votre entreprise ou une journée porte ouverte ? Agrémentez le tout d’une prestation du mentaliste le plus talentueux de Suisse afin de proposer à vos employés ou visiteurs une expérience originale. Christophe le prestidigitateur mentaliste peut même intégrer vos produits, votre logo ou votre carte de visite dans ses présentations magiques. Une excellente façon de donner vos cartes de visites et de créer un lien merveilleux avec vos invités ! Christophe Ambre a travaillé pour de nombreuses entreprises telles que BCF, Canton de Fribourg et Patek Phillipe. Il a même performé au festival du cinéma de Locarno pour ne nommer que celui-ci. Lorsqu’il est engagé une fois, il est extrêmement rare que ses clients fassent affaire avec la concurrence. Le magicien démontre des habiletés si exceptionnelles mélangeant magie, pickpocket et mentalisme, qu’il se trouve toujours réengager pour des événements futurs. Que ce soit pour des soirées de la Police, des fêtes de Noël ou toute autre soirée corporative ou privée, Christophe Ambre est le magicien professionnel à présenter à vos invités.

un Artiste pour animer votre mariage

Votre allez-vous marier et vous cherchez une animation originale qui brisera la glace entre vos invités ? Une animation magique qui marquera les esprits et votre célébration de façon unique et originale ? N’allez pas plus loin et optez pour Christophe Ambre le mentaliste, un artiste expérimentaliste réputé ! Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans son domaine, le mentalisme demeure une valeur sûre pour animer votre mariage. Puisque que vous serez sans doute débordé avec l’organisation de votre mariage, Christophe Ambre le mentaliste saura certainement vous proposer des numéros plus époustouflants les uns que les autres. Grace a son expérience de plus de vingt ans dans l’animation aussi bien de mariage que d’autres types de soirée, Christophe le mentaliste sera vous conseiller au mieux. Vous n’aurez pas besoin de le superviser, tout se fera simplement et naturellement. Vous n’êtes pas certain que Christophe Ambre soit l’artiste performer de la situation ? Visionnez ses vidéos en live pour obtenir un juste aperçu de ses performances, regardez les articles de presse qui lui sont consacrés et recherchez les commentaires de ses multiples clients. Vous verrez que vous n’aurez pas à vous casser la tête bien longtemps avant d’arrêter votre choix ! Un seul contact direct vous convaincra et vous pourrez discuter du meilleur format de spectacle pour votre mariage. Il peut même vous rencontrer pour échanger et adapter son animation à votre célébration. De même si vous avez une idée particulière pour mettre en lumière un moment donné pour votre couple ou pour des invités il se fera un plaisir de mettre ses talents à votre service.

Ajoutez une touche magique et mentale à vos événements à venir et communiquez sans plus tarder avec Christophe Ambre le magicien & mentaliste Suisse Romande de renom !