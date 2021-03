Poussière, troisième et dernier tome

La trilogie Poussière, de Geoffroy Monde, se termine avec ce troisième et dernier tome, paru aux éditions Delcourt, en février 2021. Une bande dessinée fantastique, surprenante et étonnante, présentant une fin intrigante, complexe, sur fond d’écologie et d’humanité.

Sur le toit d’un immeuble, des amis se prennent en photo. Alors qu’il est sur le point d’appuyer, le photographe voit un œil. Un grand œil au milieu des immeubles. Des cyclopes traversent la ville, passent dans les rues. Sur l’un d’eux un altien domine la ville, observe les terriens affolés. Puis, il ordonne aux enfants, sur les cyclopes de nettoyer la planète. Sur un autre géant, un enfant lève le bras, le cyclope fait de même et abat, dans un fracas, un immeuble. Dans les rues, la panique s’empare rapidement de tous. Parmi les gens qui fuient, Ayame marche tranquillement, dans une vitrine elle observe curieusement des jeux d’enfants. Dans cette vitrine, elle reste immobile devant une famille de lapins. Pendant ce temps, Poussière, qui est également sur Terre, est brusquement interrompue dans ses pensées par Elie, qui s’est introduit dans les toilettes des filles…

Les évènements s’enchainent, tant sur Alta que sur la Terre. Sur notre planète, les cyclopes sont apparus, et manipulés par des enfants, masus, qui sont venus tout détruire, rappelant aussi les forces de la Terre. Ainsi ce bouleversement amène la faille de San Andreas à se réveiller. Sur Alta, la reine Kiba réussit à s’enfuir avec le professeur Nansen. Ils trouvent de l’aide auprès d’une mystérieuse organisation, qui va tenter de briser le lien entre les deux planètes. Le terrible conflit se poursuit dans cette bande dessinée plutôt bien menée, assez surprenante et complexe. Le récit est bien découpé, alternant entre les faits sur les deux planètes et les différents personnages. Les actions et évènements s’enchainent, dévoilant une fin frappante, pour ce récit original et bien mené. Le dessin est toujours singulier, structuré, offrant un univers particulier et captivant.

Poussière, trilogie captivante, se termine avec ce troisième et dernier tome, des éditions Delcourt, présentant un récit tout à fait surprenant et captivant, original, avec deux mondes parallèles, liés l’un à l’autre, chacun avec ses conséquences, l’humanité ayant une grande part de responsabilité…