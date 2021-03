Choisir le meilleur casino web en Suisse

Il y a une multitude de sites web sur Internet. Ainsi, il n’est pas simple de faire le choix d’une plateforme qui nous convient dans l’univers des casinos en ligne suisses. Idem pour les paris sportifs. Découvrons ensemble les meilleurs conseils afin de se diriger vers le bon site de jeux de casino en ligne.

Richesse des jeux d’argent sur un casino en ligne Suisse

Les bons portails jeux d’argent en ligne englobent des jeux casinos riches et variés. Ainsi, attardez-vous sur l’aspect de la ludothèque afin de faire le choix de la plateforme vous convenant. Voici les indispensables d’un bon portail de jeux web : slots, roulette, blackjack, baccarat, video poker, craps ou encore keno.

N’oubliez pas la présence des jeux en live, un must pour profiter de sensations dignes d’un casino terrestre. Vérifiez également qu’un mode gratuit soit présent, ce dernier pouvant être utile si vous désirez tester les jeux avant de jouer avec l’argent réel. Ainsi, vous pourrez peaufiner vos stratégies et assimiler parfaitement toutes les règles. Côté machine à sous, pensez à regarder s’il y en a de toutes sortes : jackpot progressif, 3D, multi-lignes ou encore video.

L’importance des fournisseurs

Toujours par rapport à la qualité des jeux, vérifiez que des éditeurs de qualité soient présents. En effet, si des éditeurs de renom sont de la partie, vous pouvez être quasiment certain de profiter de jeux qualitatifs.

Veillez aussi à jeter un coup d’œil aux différents fournisseurs de jeux présents sur le casino web sur lequel vous désirez vous inscrire. Si vous adorez les slots, nous vous recommandons particulièrement les conceptions des groupes NextGen Gaming, Playtech, Betsoft ou NetEnt. Ainsi, vous pourrez profiter de jeux de qualité et vous pourrez aussi et surtout gagner beaucoup de sous. Parallèlement, il vous sera aussi possible de profiter d’autres éditeurs réputés tels que par exemple Rival Gaming, RTG ou encore le très bon Top Games. Ces derniers sont tout simplement les meilleurs concepteurs de jeux de l’univers iGaming.

Les bonus et les promotions : en quantité et de qualité

Lorsque vous allez sur un site de jeux web suisse, il est conseillé de se diriger vers un établissement proposant une multitude de bonus et de promotions. Ainsi, grâce à ces derniers, vous pourrez jouer sans miser votre argent réel.

Parmi ces offres, attardez-vous surtout sur l’incontournable offre de bienvenue. Elle est primordiale puisqu’elle permet de bien démarrer l’aventure sur un casino. À part celle-là, vérifiez les autres offres comme par exemple les bonus sans dépôts, les offres de fidélité ou encore free spins (tours gratuits). Pour ces derniers, ils sont utilisables sur les slots (machines à sous). Souvent, ces bonus servent à promouvoir certaines machines.

En se basant sur nos conseils valant pour les casinos en ligne en Suisse, vous choisirez forcément le meilleur casino en ligne. Ainsi, vous pourrez profiter de jeux de qualité en pariant en totale sécurité !

Afin de savoir le réel intérêt d’un bonus, il est nécessaire de vérifier ses conditions d’obtention. Faites attention à ces dernières : vérifiez qu’elles soient « réalisables ». Dans le cas contraire, vous aurez du mal à profiter de votre bonus. Dans ce but, vérifiez-les avant de miser. Autre conseil par rapport aux promotions : testez le mode fun (ou gratuit si vous préférez) avant de passer au mode argent réel. En effet, c’est la meilleure façon possible de jouer les bonus : connaître toutes les règles et les stratégies possibles avant de jouer des promotions.

Nous le répétons : aiguisez et optimisez vos stratégies avant de jouer les bonus et les promotions, sans oublier de vérifier les conditions d’obtention (et le pourcentage associé). Dernier point à vérifier : la présence d’un programme VIP offrant bon nombre de cadeaux … et de bonus !

Options de retrait et de dépôt

Lorsqu’on veut gagner des sous dans un site de jeux web, il faut passer par les solutions de dépôt et de retrait. En règle générale, les casinos de qualité suisses proposent des solutions qualitatives comme par exemple VISA, Mastercard, les portefeuilles électroniques (telles que par exemple Neteller et Skrill), sans oublier Paysafecard (il s’agit de tickets prépayés). Ainsi, nous vous recommandons de vérifier la présence de ces méthodes de payement : elles doivent être qualitatives et présentes en nombre. Ce qui fait la qualité d’une option de dépôt et de retrait ? La sécurité, la confidentialité, la simplicité d’usage ainsi que la vitesse de traitement.

Le meilleur moyen de voir la qualité du casino ? Le support client !

Si vous avez des soucis ou des questions par rapport au casino sur lequel vous êtes, il peut être plus que pratique d’avoir à disposition un support client réactif et compétent. Ainsi, si vous souhaitez trouver des réponses à toutes vos interrogations, il est toujours pertinent d’avoir à disposition des agents. Idem si vous avez des soucis techniques. Les agents du support client vous permettront également d’en savoir plus par rapport au fonctionnement de leur portail.

Le plus important demeure la réactivité : cela signifie le fait d’être disponible en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Côté options de contact, vérifiez la présence de solutions comme par exemple le téléphone, le chat ainsi que l’email. Enfin, pensez à vous diriger vers un support client francophone.

Listing des critères de choix

Voici les différents aspects à prendre en compte si vous souhaitez choisir un site de jeux en ligne de qualité :