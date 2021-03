Le renouvellement de la marque verte, GB The Green Brand

Green Brand est une compagnie de Growshop reconnue dans le monde entier, qui a décidé de renouveler son image, mais sans négliger la qualité de chacun de ses produits.

Grâce à l’excellente qualité de ses produits et à sa longue trajectoire, The Green Brand est l’une des marques les plus reconnues dans le secteur du Growshop en Espagne. Depuis plus de 10 ans, c’est une référence pour les cultivateurs expérimentés qui recherchent des produits de qualité à bas prix.

Actuellement, l’entreprise a décidé de se renouveler intégralement et de changer son logo, tout en conservant son efficacité et en améliorant son service à 100 %. De cette façon, l’entreprise cherche à se faire connaître comme la marque verte, avec une nouvelle image, mais en gardant la même qualité de ses produits et le respect envers ses clients.

The Green Brand sait que l’univers du cannabis est en train de vivre un changement permanent et elle doit donc s’adapter. Il existe aujourd’hui un essor de la tendance dans les aspects thérapeutique et médical. La compagnie garantit que la création d’une nouvelle image est une vitrine à l’échelle internationale, c’est pourquoi elle cherche à attirer un public plus large et hétéroclite.

Que peut-on acheter chez Green Brand ?

Green Brand propose une ligne de produits de premières marques y compris la sienne, pour en garantir l’efficacité et la sécurité auprès de ses clients. L’entreprise se charge de sélectionner des articles exclusifs, d’une qualité exceptionnelle, qui reflètent la philosophie de Green Brand. Les principaux produits de Green Brand qui ont été mis à jour cette année sont les suivants :

Boom Nutrients : C’est une ligne d’engrais de première qualité, pour prévenir l’apparition de parasites. Les produits de cette gamme sont régulièrement renouvelés, il est donc intéressant de les passer en revue et d’acheter à un tarif exclusif.

GB Seeds : Ce sont les graines féminisées et autofloraison que proposent l'entreprise grâce à un riche catalogue qui présente les meilleures variétés du marché ainsi que d'autres, bénéficiant d'une génétique interne très efficace.

Merchandising : Le merchandising a changé pour le rendre plus attrayant, moderne et de qualité. De plus, l'accent sera mis sur l'aspect organique et la meilleure qualité du marché.

Acheter chez Green Brand est un gage de qualité et de respect de la planète, car il n’y a pas d’émission de résidus toxiques ou nocifs pour l’environnement.

Acheter sans sortir de chez soi

La situation mondiale d’urgence sanitaire a fait exploser les ventes en ligne. Même si l’on peut effectuer ses achats sur Internet depuis des années, 2020 a marqué un tournant dans ce domaine. Green Brand a su tirer profit de cette opportunité et offre des réductions spéciales sur les premiers achats et s’ils dépassent un certain montant.

De cette façon, la compagnie Green Brand a renouvelé son site internet pour faciliter la navigation et effectuer tous types d’achats en ligne. De plus, elle a aussi incorporé des surprises comme des cadeaux, des réductions spéciales et des discussions pour améliorer le service client sous tous les aspects.