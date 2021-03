Ignited Part 2 – Les humanoïdes Associés – Label H1

Partagez





Un comics venu tout droit des states, que Les Humanoïdes Associés éditent sous le Label H1 : Ignited est un diptyque, inspiré de faits réels, largement assaisonné de fantastiques. Les auteurs imaginent, qu’après une fusillade de masse dans un lycée, six protagonistes développent, sous le choc, de supers pouvoirs. Une mutation qui va leur permettre de faire le bien, mais tout le monde ne le voit pas de cet oeil …. Paru le 3 Février, suite et fin !

Le décor :

Si tu avais raté le premier tome intitulé : Activés, clique sur ce lien >> IGNITED #1

« L’attaque de notre école nous a changés …nous sommes des survivants, mais ce qu’on ressent ne ressemble en rien à de la survie … »

Tandis que les six « surhumains » tentent d’aider le Monde du mieux qu’ils le peuvent, leurs actions sont diabolisées par un animateur radio. Celui-ci commence même à convaincre beaucoup d’habitants sur les différentes actions engagées par ces « supers ». Et les qualifient de « terrorismes anti américains». Une étiquette qui ne plaît pas beaucoup à nos six personnages, qui actent heureusement masqués, pour cacher leur identité. Sans masques, ils ne sont que de jeunes adultes aux super-pouvoirs, préoccupés à la fois par des problèmes affectifs et de plus profonds questionnements …

En effet, après la catastrophe, ils avaient été suivis par une psychologue, le Dr Zhao. Depuis cette entrevue, il semblerait que quelque chose ait changé en eux …Autre fait étrange, celle-ci a disparu. Il est temps de la rechercher, mais la tâche va s’avérer plus difficile, lorsqu’un doxxer mystérieux va faire son apparition …

Le point sur le comics :

Mark Waid et Kwanza Osajyefo clôturent ce doublet fantastique par une touche beaucoup plus lourde : après avoir dénoncé les travers de la société américaine, avec le port d’armes et les tueries de masse observées ces dernières années. Ignited #2, continue avec le « bâchage » médiatique, les préjudices qu’ils peuvent impliquer, et les « fake news » que tous les gens crédules boivent sans réfléchir. Un comics des Humanoïdes Associes au label H1, où il faut lire entre les lignes pour comprendre la complexité et le sens véritable du sujet. Grâce à ses innombrables opportunités graphiques, Phil Briones a su s’adapter une nouvelle fois, à ce récit ancré dans la réalité, mais mêlé de fantastique. Les personnages et l’environnement citadin sont typiquement « DC comics » dans le style et le fond !

Ma conclusion :

Ignited est avant tout un parallèle réaliste et indigné explorant une société devenue malade et paranoïaque avec tous ses excés. Les auteurs imaginent une réponse extraordinaire des « corps » humains à leur environnement ! Une adaptation des gênes avec des pouvoirs sur-humains pour essayer de sauver une humanité à la dérive …Un des précurseur d’une ligne éditoriale intelligente et originale chez Les Humanoïdes Associés. Redonnant un nouveau souffle au genre comics en général, en reprenant les standards initiaux : une critique de la société ! Ce qui nous donne follement envie de lire les deux autres séries parues sous le Label H1 !!