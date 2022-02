Hard Rescue 2/2 – Les Humanoïdes Associés

Partagez





L’équipe de mercenaires de Caleb Mc Kay va avoir le feu aux fesses dans ce deuxième et dernier tome de Hard Rescue. Après avoir retrouvé l’artefact recherché en Antarctique, il va falloir mettre les gars rapidement pour ne pas se le faire voler par le gouvernement !! Et, d’ailleurs, pourquoi les hommes du gouvernement sont-ils si intéressés par cet artefact ancien ?!

Un second tome, intitulé : Point Zéro, clôturant avec beaucoup d’action une aventure pleine de suspense.

Disponible depuis le 16 Février 22 aux Éditions Les Humanoïdes Associés.

Le décor :

Si vous aviez rater le tome 1 cliquez >>ICI<<

Castelvetrano, Sicile …

Un homme court à perdre haleine, vers la Résidence de Don Vincenzo. Mais il est rapidement stoppé par une balle qui lui traverse la tête de part en part. Elle est revenue. Caché derrière les rideaux de la fenêtre, Don Vincenzo est armé, il attend le bon moment pour tirer.

Base de Franklin D.Roosevelt, glace de l’Antarctique …

Il semblerait qu’un des mercenaires connaissent bien l’un des scientifiques ayant mis au point l’artefact ! Mais, l’heure n’est point aux sentiments. L’armée américaine est sur le point de percer jusqu’à la base secrète, et nos mercenaires sont bel et bien bloqués sous la glace. Pour en sortir, il va falloir faire preuve de malice. Car, le fameux « plus grand capital boursier » qui a organisé cette petite sortie, a bien prévu son plan.

Pour activer l’artefact, et faire démarrer cet engin géant afin de s’envoler, il faut déchiffrer les trois codes qui protègent le système. Le premier et le troisième, en gaélique ancien, le second, mathématique. Les mercenaires n’ont donc pas été choisis au hasard !!

Le temps manque, les Américains sont aux portes du hangar, mais, malgré le stress, le code est craqué. Et, c’est dans une explosion monstrueuse, qu’émerge l’énormissime engin, volant seulement grâce à l’énergie produite par l’Oeuf de Majorana …

Le point sur la BD :

Quel final pour ce diptyque d’Hard Rescue aux Éditions Les humanoïdes Associés !! Harry Bozino accélère le rythme pour un final musclé bourré d’actions et de surprises !!! Les masques tombent un à un, et, grâce à différentes explications des personnages, on découvre petit à petit toutes les questions restées en suspens dans le premier opus. Révélations sur l’Histoire, l’identité des personnages, et sur le but réel de ceux qui sont à la recherche du fameux Oeuf de Majorana. L’œuvre d’Antoine Tracqui trouve parfaitement sa place avec ce diptyque BD d’aventures, d’actions, et limite de sciences (fiction) !!!

L’illustrateur se « gave » dans ce second opus, avec des plans spectaculaires pour accentuer l’action omniprésente !! Roberto « Dakar » Meli fait « imploser » ces graphismes réalistes et dynamise d’une manière incroyable le récit !

La conclusion :

Un diptyque qui nous aura tenu en haleine jusqu’au bout, avec son suspense distillé et subtil ! Hard Rescue aux Éditions Les Humanoïdes Associés se révèlent être surprenant avec son mélange d’Histoire : guerre froide, course au nucléaire, recherches scientifiques. Et de fiction : intrigues multiples. Les auteurs réussissent à nous passionner de bout en bout, en mettant en image un roman qui avait déjà fait son petit effet auprès des lecteurs, de façon assez explosive et entrainante, nous rappelant les dangers et débordements de l’utilisation d’énergies que l’on ne maîtrise pas toujours !!