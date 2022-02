Les amoureux de la saga des « Méli-Mélo » vont être ravis puisque la collection s’agrandit autour de deux nouveaux albums, à savoir « Méli-Mélo au pôle Nord » et « Méli-Mélo en Australie ». Disponibles aux Éditions Les Grandes Personnes, Martine Perrin embarque les enfants au cœur de la nature, à la découverte de nouveaux lieux riches en découvertes.

Les albums « Méli-Mélo » vont faire la joie des enfants à partir d’un an. Ces livres, qui s’apparentent à des imagiers, ont la particularité de fonctionner sous forme de devinettes grâce aux nombreuses découpes qui laissent entrevoir des formes, des animaux, des silhouettes, etc. Ils vont adorer les observer, les toucher et participer à la narration, puisque l’auteure les interpelle tout au long de la lecture.

« Méli-Mélo au Pôle Nord » : Le grand froid !

Dans un style épuré, rythmé par des couleurs relativement froides, Martine Perrin propose à l’enfant de voyager jusqu’au Pôle Nord. Il va retrouver ce paysage enneigé, absolument magnifique. Il aura ainsi l’occasion de découvrir cette région qui réserve de belles surprises notamment autour de ses habitants : ours polaire, husky, caribou, sterne, béluga, morue polaire, phoque, morse. Soit, des animaux qu’ils n’ont pas encore eu l’occasion de croiser en vrai ou ne serait-ce que dans leurs divers imagiers. Ils verront à quel point la nature peut être fragile et cette force qu’il faut déployer pour la préserver.

« Méli-Mélo en Australie » : Le pays des kangourous !

Les enfants vont adorer celui-ci. Il suffit de regarder le minois du koala en couverture pour avoir envie de découvrir les beautés qu’il renferme. Martine Perrin propose aux enfants de déposer leurs valises en Australie. Ils vont faire la rencontre de superbes animaux : les kangourous bien sûr, l’agame, le cacatoès, la fourmi à miel, l’émeu, le crocodile des marais, le dingo sauvage. De quoi enrichir leur vocabulaire et motiver leur curiosité. Ils vont adorer découvrir ces paysages chauds absolument magnifiques, tout en répondant aux diverses questions de l’auteure.

Une fois encore, Martine Perrin propose deux albums magnifiques. Ils vont permettre aux enfants de voyager à la découverte d’une nature qui leur semblera différente de ce qu’ils connaissent. Néanmoins riche, elle leur réservera de belles surprises, notamment la présentation d’animaux qu’ils n’avaient jusqu’alors jamais rencontrés. Dépaysement assuré !