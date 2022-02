Super Engins et des machines hydrauliques – Gallimard Jeunesse

Parmi les nouveautés remarquées au rayon littérature enfantine, il y a « Découvre le monde impressionnant des Super Engins et des machines hydrauliques » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il suffit d’observer la quatrième de couverture pour comprendre qu’il s’agit d’un livre ludique, puisque grâce aux pièces fournies dans le coffret, les bricoleurs en herbe pourront construire une jolie pelleteuse.

Le livre est à découvrir ICI.

Deviens conducteur d’engins !

« Super Engins » est un livre documentaire très complet sur le thème de l’hydraulique. Le duo Rob Beattie et Sally Caulwell offrent une narration rythmée, autour d’illustrations représentatives du monde du BTP. Les enfants curieux d’en savoir un peu plus vont vite se sentir imprégnés par l’univers et se prêteront facilement au jeu de la découverte.

Le livre se présente donc sous forme de coffret que l’on ouvre. À l’intérieur, un livre d’un côté, et de l’autre, un carton qui renferme des pièces permettant de construire une pelleteuse. Il suffira de suivre les indications en toute fin de livre, et le tour est joué. Mais avant cela, le sommaire proposé est plus que riche. Il va guider le lecteur, très certainement novice, dans sa découverte des engins et machines hydrauliques.

Le sommaire va combler les futurs conducteurs d’engins puisque le livre regorge d’histoires, d’anecdotes, de curiosités autour de l’hydraulique. Pas moins de 48 pages dont quelques expériences guidées pas à pas qui vont permettre aux enfants de rentrer dans le vif du sujet : le piston à patate, le principe hydraulique, la vis d’Archimède, un ascenseur ou encore une roue à eau.

Enfin, le livre/coffret « Super Engins » va permettre aux lecteurs de tester la force hydraulique grâce aux pièces présentes permettant de construire une superbe pelleteuse. Une activité amusante qui va permettre de réunir petits et grands curieux.

Nous avons été bluffés par l’esthétisme, la qualité et la richesse du livre « Super Engins ». Les enfants déjà attirés par cet univers seront comblés d’en apprendre un peu plus. Quant aux curieux, ils auront bien du mal à le quitter des yeux.